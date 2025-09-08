Spomenik poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u srpskom povratničkom naselju Baćevići kod Mostara jutros je osvanuo išaran fašističkim simbolima i ustaškim pozdravom "Za dom spremni!"

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Mještani su o svemu obavijestili policiju koja je odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj.

Spomenik je bio porušen u minulom ratu, a obnovljen je 2022. godine i nalazi se u neposrednoj blizini društvenog doma i igrališta u centru sela gdje se okupljaju djeca i mladi.

Predsjednik Koordinacije Srba u Mostaru Dušan Golo, koji je mještanin Baćevića, kaže da su stanovnici ovog mjesta uznemireni i uplašeni nakon ovog incidenta.

"Ustaški znakovi ispisani su na spomeniku žrtvama koje su ustaše pobile. Zgrožni smo slikama koje su nas zatekle. Zamislite kakav je to šok za djecu kojoj je danas u Mostaru prvi dan škole", rekao je Golo Srni.

Vidi opis Novi incident kod Mostara: Ustaškim i fašističkim simbolima išaran spomenik u srpskom povratničkom selu МОСTАР, 8. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара јутрос је освануо ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни!" МОСTАР, 8. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара јутрос је освануо ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SRNA/Sanja Bjelica Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: SRNA/Sanja Bjelica Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: SRNA/Sanja Bjelica Br. slika: 3 3 / 3 AD

On podsjeća da je prošle godine u avgustu spomenik takođe bio oblijepljen ustaškim simbolima, a djeca napadnuta.

"Prošle godine u avgustu desila se ista stvar, s tim da su tada napali djecu. Kakave su ovo poruke? Hoćemo li opet očekivati napad, šta slijedi nakon ovoga `Za dom spremni!`. Ovo je poruka koja se stalno šalje. U Baćevićima se svaki mjesec dešava neki incident, ali ljudi ne prijavljuju. Dešava se da usred noći iz automobila viču `noćas nema spavanja četnici`. LJudi se plaše da prijave i ne žele tenzije, ali teror ne prestaje", kaže Golo.

Mještanin Baćevića Duško Savić rekao je da su stanovnici ovog sela jutros bili veoma uznemireni.

"Ovakav čin vrijeđa uspomenu na žrtve fašizma, širi mržnju i netrpeljivost, te narušava dostojanstvo našeg mjesta. Pozivamo nadležne institucije da uklone ove sramotne natpise i pronađu odgovorne, a sve građane da čuvaju spomenike i zajedničke vrijednosti mira i poštovanja. Ovo je drugi put da su ustaški simboli osvanuli u naselju", naveo je Savić.

SRNA