Nazvala ih "glupim kučkama": Brižit Makron tužilo 300 žena zbog uvreda na račun feministkinja

Više od 300 žena podnijelo je tužbu protiv prve dame Francuske nakon što se pojavio snimak na kojem Brižit Makron feminističke aktivistkinje naziva pogrdnim izrazima, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i ženskih organizacija.

Više od 300 žena podnijelo je tužbu protiv prve dame Francuske Brižit Makron nakon što je u javnost dospio snimak na kojem feminističke demonstrantkinje naziva pogrdnim izrazom "sales connes", što se u slobodnom prevodu može prevesti kao "glupe kučke".

Kako piše britanski Gardijan, tužbu su pokrenule brojne organizacije za zaštitu prava žena, a broj od tačno 343 tužiteljke nosi snažnu simboličku poruku u istoriji francuskog feminizma.

Incident u pariskom pozorištu

Sporni snimak nastao je prošle nedjelje iza scene pariskog pozorišta Folies Bergère. Na njemu se vidi Brižit Makron u razgovoru sa francuskim glumcem i komičarem Arijem Abitanom, koji je ranije bio optuživan za silovanje. Prva dama je njegovu predstavu gledala u društvu ćerke i prijatelja.

Veče ranije, feminističke aktivistkinje su prekinule istu predstavu uzvikujući: "Abitan, silovatelju!", protestujući zbog njegovog povratka na scenu.

Na snimku 72-godišnja Brižit Makron pita glumca kako se osjeća, a nakon što joj je rekao da je uplašen, ona protestantkinje naziva "sales connes" i dodaje da će ih, ako se ponovo pojave, "izbaciti napolje".

Izvinjenje koje je dodatno razbjesnilo javnost

Julijet Šapel, advokatica feminističkih organizacija koje su pokrenule tužbu, izjavila je za radio France Inter da riječi prve dame imaju posebnu težinu.

"Ona se javno predstavlja kao borac za prava žena, ali postoji očigledan raskorak između njenih govora i onoga što zaista misli", rekla je Šapel.

Brižit Makron se u međuvremenu izvinila u izjavi za medij Brut, navodeći da joj je "žao ako je povrijedila žene koje su žrtve nasilja", ali je istakla da je riječ o "privatnom komentaru".

Dodala je i da, iako jeste supruga predsjednika Francuske, prije svega sebe vidi kao osobu "od krvi i mesa", koja u neformalnim situacijama sebi dopušta ponašanje koje možda nije uvijek primjereno.

Pozadina slučaja i simbolika tužbe

Istraga protiv Abitana zbog optužbi za silovanje iz 2021. godine obustavljena je 2024. zbog nedostatka dokaza, a ta odluka je potvrđena i poslije žalbe u januaru ove godine.

Feministički kolektiv Nous Toutes (Sve mi), koji je učestvovao u protestu, saopštio je da su predstavu prekinuli kako bi ukazali na, kako kažu, "kulturu nekažnjivosti" seksualnog nasilja u Francuskoj.

Broj od 343 tužiteljke podsjeća na čuvenu peticiju iz 1971. godine, kada su 343 Francuskinje javno priznale da su imale abortus, zahtijevajući njegovu legalizaciju.

Među organizacijama koje su podnijele tužbu nalazi se i udruženje Les Tricoteuses Hystériques (Histerične pletilje), osnovano 2024. godine tokom velikog suđenja za grupno silovanje Žizel Peliko, u kojem su desetine muškaraca osuđene.

Naziv udruženja predstavlja ironičnu aluziju na izjavu jednog advokata odbrane, koji je tada protestantkinje nazvao "histeričnima" i "pleteljama", poredeći ih sa ženama iz vremena Francuske revolucije.

Uvrede prve dame izazvale su i talas solidarnosti na društvenim mrežama, gde su brojne javne ličnosti počele da koriste hešteg #salesconnes.

Među njima je i glumica i rediteljka Židit Godreš, jedna od ključnih figura francuskog pokreta #MeToo, koja je poručila: "I ja sam 'sales conne' i stojim uz sve ostale."

