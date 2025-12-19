Od "demonizovanog" žanra do kulturnog blaga: Zemlja u kojoj je tehno zvanično nematerijalna kulturna baština

Elektronska muzika ušla je na listu nematerijalne kulturne baštine Francuske, što predstavlja prvi korak ka tome da takozvani "French Touch" bude priznat i kao dio nematerijalne kulturne baštine UNESCO.

Izvor: Shutterstock

Nakon što je berlinska tehno scena 2023. godine dodata na njemačku listu nematerijalne baštine, elektronska muzika konačno je dobila i zvanično priznanje u Francuskoj. Odluka se smatra važnim institucionalnim iskorakom ka međunarodnoj zaštiti ovog muzičkog pravca.

Lista nematerijalne kulturne baštine omogućava državama potpisnicama UNESCO konvencije da registruju "prakse, predstave, izraze, znanja i vještine koje zajednice prepoznaju kao dio svog kulturnog nasljeđa". Na njoj se nalaze različiti oblici kulturnog izraza, od muzike i zanatstva, preko gastronomije, do tradicionalnih igara i sportova.

"Elektronska muzika ima potpuno legitimno mjesto u našoj nacionalnoj nematerijalnoj baštini", izjavila je francuska ministarka kulture Rašida Dati, potvrđujući ovaj prvi, ali ključni korak. Ministarstvo kulture je nedavno uvelo i poseban status za klubove, definišući ih kao "prostore umjetničkog izražavanja i slavlja".

Inicijativu podržao i predsjednik zemlje

Početkom godine, francuski predsjednik Emanuel Makron javno je podržao inicijativu da se francuska elektronska muzika, poznata i kao French Touch, kandiduje za UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine.

"Volim Njemačku, znate koliko sam proevropski orijentisan. Ali ne moramo da uzimamo lekcije ni od koga. Mi smo izmislili elektro. To je naš French Touch", rekao je Makron.

French Touch se ne vezuje striktno za jedan zvuk, već prije svega za geografsko i kulturno porijeklo. Ovaj pravac predvodili su izvođači poput Daft Punka, Etjena de Kresija, Boba Sinklera, sastava AIR, Cassiusa i drugih, a obuhvata širok spektar žanrova, od hausa i densа, preko elektra i diska stare škole, do džez elemenata i bogatog semplovanja.

Za Tomija Vodkrana, predsjednika organizacije Technopol, koja se bavi zaštitom i promocijom elektronske muzike i organizuje Paris Techno Parade još od 1998. godine, ovo priznanje predstavlja "istorijski trenutak".

"Prve suze zbog elektronske muzike prolio sam pod suzavcem, u vrijeme kada je bila demonizovana. Suza koju danas pustim je suza radosti, jer je naša muzika konačno priznata kao kulturna baština", rekao je Vodkran za AFP.

Među četrnaest novih elemenata upisanih na listu nematerijalne kulturne baštine Francuske nalaze se i pariska visoka moda, poljoprivredni sajmovi regiona Dub, Debaa, tradicionalna forma pjesme i igre žena sa ostrva Majot, korsičko poetsko nadmetanje Chjam’è rispondi, kao i Demoscena, pokret digitalne kreativne kulture.

(EUpravo zato)