Zbog mnogobrojnih prirodnih ljepota: Tara bi mogla da se nađe na UNESCO listi svjetske prirodne baštine

Planina Tara poznata je po svom velikom šumskom bogatstvu, a sada bi upravo zbog njega mogla da stekne svjetsku slavu i nađe se na eminentnoj UNESCO listi svjetske prirodne baštine.

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak za nominaciju četiri lokaliteta sa drevnim i netaknutim bukovim šumama u Srbiji za upis na UNESCO listu svjetske prirodne baštine. Predloženi lokaliteti nalaze se u tri nacionalna parka: Fruška gora i to Papratski do, Kopaonik i Kozje stene, ali i Tara i njene Klisura Rače i Zvezda.

Najpopularniji vidikovac je Banjska stena

"Na Tari su nominovane komponente Zvezda i Rača na površini od oko 2000 hektara. Zvezda sadrži jednu od rijetkih preostalih populacija Pančićeve omorike u kanjonu rijeke Drine u reliktnoj šumskoj asocijaciji bukve, jele i smrče. Komponenta Rača obuhvata reliktnu šumsku podasocijaciju bukve i oraha u najnižem dijelu klisure rijeke Rače. Ove komponente se već nalaze u okviru postojećih lokaliteta prvog stepena zaštite koji podrazumijevaju strogu zaštitu tako da praktično neće biti izmjena u režimu upravljanja korišćenja", kažu za RINU iz Nacionalnog parka Tara.

Crnjeskovo je vidikovac u predelu Kaluđerskih bara

Nominacija zaštićenih područja u Srbiji sa izuzetnim bukovim šumama za svjetsku prirodnu baštinu dokaz da je priroda u našoj zemlji očuvana i jedinstvena u evropskim i svjetskim razmjerama. Očekuje se da će nova nominacija biti podnijeta UNESCO-u tokom naredne godine, a ukoliko bude prihvaćena, to bi bilo prvo prirodno dobro iz Srbije na listi svjetske baštine.

Ova inicijativa je dio šire prekogranične nominacije koju će zajedno podnijeti Srbija, Francuska i Crna Gora sa ciljem proširenja serijskog dobra “Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“, koje trenutno obuhvata 93 lokaliteta u 18 evropskih zemalja

Ilustracija

