"Ne žele naša djeca nikakve Ajfone": Rekordna godina akcije "Budi i ti Deda Mraz", ispunjeno 977 želja (VIDEO)

Iza akcije "Budi i ti Deda Mraz", koja iz godine u godinu vraća vjeru u dobrotu i solidarnost, kriju se ljudi velikog srca. Jedan od njih, Deda Mraz iz Banjaluke, za MONDO je govorio o tome kako je nastala inicijativa koja danas donosi osmijehe stotinama djece širom BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Akcija je usmjerena na djecu iz ustanova socijalnog tipa, domova za nezbrinutu djecu, sigurnih kuća i sličnih institucija i sprovodi se potpuno onlajn. Svako ko želi da učestvuje bira želju djeteta putem platforme, a nakon potvrde na mejl preuzima obavezu da je ispuni i pošalje na adresu navedene ustanove.

Ove godine, na adresu „Deda Mrazova“ stiglo je čak 977 želja i svih 977 je ispunjeno, u rekordnom roku.

Inspiracija iz inostranstva i posvećenost ljudi

„Ideju smo vidjeli u inostranstvu i shvatili da je jednostavna, kvalitetna i da je nešto što je i nama ovdje prijeko potrebno. Iza svake takve akcije stoje ljudi koji su uložili svoje vrijeme, energiju i znanje kako bi neki klinci dobili svoje novogodišnje želje i poklone“, kaže Deda Mraz iz Banjaluke, koji je jedan od organizatora.

Akcija je krenula stidljivo. Prvobitni plan bio je da se obuhvate sigurne kuće, ali su vremenom, u skladu s odazivom građana, dodavane i druge ustanove. Ovo je treća godina kako se akcija realizuje, a interesovanje raste iz godine u godinu.

„Prve godine sve je išlo dosta sporije. Druge godine već znatno brže, dok su ove godine, 2025, sve želje ispunjene za manje od 24 sata. To nas je zaista dirnulo“, ističe naš sagovornik.

Skromne želje

Posebno naglašava da su dječije želje skromne i iskrene. Nema skupih telefona ni luksuza najčešće se traže komadi odjeće, igračke, trenerke, malo šminke za djevojčice ili sitnice koje će obradovati dijete.

„Ne žele naša djeca nikakve Ajfone ili gluposti. To su male stvari, ali za njih ogromne. I upravo to nas motiviše da nastavimo dalje“, dodaje Deda Mraz iz Banjaluke.

Planovi za narednu godinu

Ove godine u akciju je bilo uključeno 18 institucija, a organizatori vjeruju da će naredne godine taj broj biti znatno veći. Interesovanje građana, kažu, već sada prevazilazi broj želja.

„Nadam se da ćemo iduće godine obuhvatiti više od 30 ustanova. Vidjeli smo da ima više ljudi koji žele da ispune želje nego što ima samih želja“, navodi naš sagovornik.

Ipak, upućen je i apel budućim učesnicima akcije da, kada preuzmu želju, to učine odgovorno i na vrijeme.

„Dešava se da neko ispuni želju odmah, a neko tek nakon 20 dana, pa djeca ne dobiju poklone u isto vrijeme. Takođe, problem nastaje kada se želja otkaže pred samu Novu godinu. To ćemo pokušati da riješimo podsjetnicima, jer nam je cilj da sva djeca do 31. decembra dobiju svoje poklone pod jelku“, poručuje on.

Jedno je sigurno, akcija „Budi i ti Deda Mraz“ nastavlja da živi, raste i širi se, zahvaljujući ljudima koji vjeruju da su male želje često one najvažnije. Osmijeh svakog djeteta koji dobije svoj poklon pod jelku najbolja je nagrada za sve učesnike.