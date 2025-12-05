logo
"Budi i ti Deda Mraz": Učinite Novu godinu sretnijom za mališane iz socijalno-obrazovnih ustanova

"Budi i ti Deda Mraz": Učinite Novu godinu sretnijom za mališane iz socijalno-obrazovnih ustanova

Autor Nikolina Damjanić

Autor Nikolina Damjanić
0

I ove godine pokreće se humanitarna akcija „Budi i ti Deda Mraz“, koja ima za cilj da mališanima iz socijalno-obrazovnih ustanova i organizacija pruži radost i novogodišnje poklone.

Paketići Izvor: Shutterstock

Organizatori pozivaju sve ljude velikog srca da se uključe i donesu osmijeh onima kojima nedostaje pažnje, ljubavi i topline u ovom periodu.

Akcija omogućava svakom učesniku da postane Deda Mraz i ispuni novogodišnje želje djece, čime ne samo da obradujete mališane, već i sebe, jer sreća leži u darivanju. Djeca su pisala pisma Deda Mrazu, a njihova pisma i želje mogu se pregledati na Facebook stranici Budi i ti Deda Mraz i Instagram profilu.

Učesnici biraju ustanovu i dijete, a zatim preuzimaju obavezu da ispune želju. Po slanju poklona, koordinatori ustanova potvrđuju prijem, a učesnici dobijaju e-mail potvrdu i zahvalnicu, čime su sigurni da je poklon stigao na pravu adresu.

Svi zainteresovani mogu pogledati želje djece i odabrati poklon putem internet stranice www.budiitidedamraz.com

Za dugogodišnje učesnike akcije predviđene su i posebne titule, bijeli, žuti ili druge boje pojas, u znak priznanja za njihovu posvećenost.

Organizatori ističu da akcija nije samo o darivanju, već i o pokazivanju da djeca nisu zaboravljena i da imaju podršku zajednice, posebno oni koji su udaljeni od svojih porodica, žrtve porodičnog nasilja ili socijalno ugroženi.

„Kada male ruke slože snage, sve se može. Hajde da zajedno PODIJELIMO RADOST i učinimo Novu godinu ljepšom za one kojima je najpotrebnije“, poručuju organizatori.

pokloni djeca Deda Mraz paketići

