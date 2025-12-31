Ove države su već dočekale 2026. godinu: Priređeni spektakularni vatrometi, impresivni prizori na nebu (Video)

Stanovnici Australije i Novog Zelanda dočekali su 2026. uz spektakularne vatromete.

Izvor: Profimedia

Stanovnici Australije i Novog Zelanda proslavili su dolazak 2026. godine. Na Novom Zelandu sat je otkucao ponoć u podne po srednjoevropskom vremenu, a u Oklendu su stanovnici dočekali Novu godinu uz spektakularni vatromet na najvišem neboderu "Skaj", koji je povodom praznika obojen raznim bojama.

I u Australiji je ulazak u 2026. obilježen vatrometom, a snimci prikazuju impresivne prizore na nebu iznad Sidneja.

Prije vatrometa, odata počast žrtvama terorističkog napada u Bondiju, u blizini tog grada, navodi Sky news.