logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ove države su već dočekale 2026. godinu: Priređeni spektakularni vatrometi, impresivni prizori na nebu (Video)

Ove države su već dočekale 2026. godinu: Priređeni spektakularni vatrometi, impresivni prizori na nebu (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Stanovnici Australije i Novog Zelanda dočekali su 2026. uz spektakularne vatromete.

Države koje su već dočekale novu godinu Izvor: Profimedia

Stanovnici Australije i Novog Zelanda proslavili su dolazak 2026. godine. Na Novom Zelandu sat je otkucao ponoć u podne po srednjoevropskom vremenu, a u Oklendu su stanovnici dočekali Novu godinu uz spektakularni vatromet na najvišem neboderu "Skaj", koji je povodom praznika obojen raznim bojama.

I u Australiji je ulazak u 2026. obilježen vatrometom, a snimci prikazuju impresivne prizore na nebu iznad Sidneja.

Prije vatrometa, odata počast žrtvama terorističkog napada u Bondiju, u blizini tog grada, navodi Sky news

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nova godina Australija Novi Zeland

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ