Praznično u porukama i pozivima: WhatsApp uveo novogodišnje funkcije za doček 2026.

WhatsApp je pred Novu godinu uveo praznični paket stikera, animirane efekte u pozivima i nove opcije za Status objave.

Izvor: WhatsApp

WhatsApp je u susret Novoj godini uveo niz novih, prazničnih funkcija koje će obogatiti razgovore i pozive u prazničnoj noći.

Najvažnija novina je poseban 2026 paket stikera, sa motivima proslave i praznične atmosfere, koje ćete moći da šaljete porodici i prijateljima.

Tokom video poziva dostupni su novi animirani efekti, među kojima su vatromet, zvjezdice i konfete. Ovi efekti se pojavljuju kao vizuelni sloj preko slike tokom poziva.

Korisnici će vidjeti i posebne reakcije kada na poruku reaguju emodžijem konfeta. Pored toga, animirani stikeri su sada dostupni i u Status objavama, a tu je i poseban 2026 šablon koji može da se koristi za Status.

(Smartlife/Mondo)