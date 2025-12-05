Zabrana AI četbotova neće proći tek tako: EU pokrenula istragu protiv WhatsApp-a

Evropska komisija sumnja da nova WhatsApp pravila, kojima Meta zabranjuje AI četbotove konkurencije, narušavaju tržišnu utakmicu u EU.

Izvor: laraslk/Shutterstock

Evropska komisija pokrenula je istragu protiv WhatsApp-azbog sumnje da novi uslovi korišćenja ove platforme krši EU pravila o konkurenciji. Meta je nedavno zabranila AI četbotovima trećih strana da koriste WhatsApp, što bi moglo ozbiljno da promijeni tržište vještačke inteligencije u Evropi.

Na prvi pogled sve djeluje jasno. WhatsApp, koji je u vlasništvu Meta-e, koristi sopstveni Meta AI, duboko integrisan u sve njene aplikacije. Do sada su i drugi AI provajderi mogli da nude svoje četbotove direktno u WhatsApp-u, ali nova pravila to onemogućavaju u slučajevima "kada je AI primarna usluga koja se nudi".

Praktično, to znači da konkurentski AI četbotovi više neće biti dostupni na WhatsApp-u kada nova pravila stupe na snagu 15. januara. Kompanije će i dalje moći da koriste AI za sekundarne funkcije, poput automatizovane korisničke podrške, ali ne i za glavne AI usluge.

Evropska komisija navodi da bi, ukoliko se sumnje potvrde, ovakve prakse mogle biti zloupotreba dominantne pozicije. To je jasno zabranjeno zakonima EU. Za sada nije poznato koliko će istraga trajati, ali sigurno je da bismo mogli da vidimo jednu od većih regulatornih borbi u tehnološkom sektoru, piše GSMArena.

(Smartlife/Mondo)