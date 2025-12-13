Francuska rekla "ne" Crnoj Gori: Blokirano zatvaranje 2 poglavlja u pregovorima sa EU

Francuska je blokirala zatvaranje dva pregovaračka poglavlja Crne Gore sa Evropskom unijom. Evo šta je razlog i kako bi to moglo da utiče na dalji tok pregovora.

Izvor: Vlada Crne Gore

Francuska je spriječila zatvaranje dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, iako je većina država članica bila spremna da podrži taj korak, prenose podgoričke Vijesti.

Prema dostupnim informacijama, Pariz je izrazio rezervu prema daljem napredovanju Crne Gore u pregovorima, navodeći da je potrebno dodatno vrijeme kako bi se sagledali ukupni rezultati reformi, naročito u oblastima vladavine prava i funkcionisanja institucija.

Iako su crnogorske vlasti u prethodnom periodu očekivale da će doći do zatvaranja ova dva poglavlja, francuski stav je doveo do odlaganja odluke na nivou Evropske unije. Ovakav potez ponovo je otvorio pitanje tempa proširenja EU i kriterijuma koje pojedine članice postavljaju državama kandidatima.

Stroži pristup politike proširenja

Iz diplomatskih izvora navodi se da Francuska insistira na strožem pristupu politici proširenja, smatrajući da Unija prvo mora da se reformiše iznutra prije nego što primi nove članice. Taj stav Pariz već duže vrijeme zastupa kada je riječ o državama Zapadnog Balkana.

Crna Gora važi za zemlju koja je najdalje odmakla u pregovorima sa EU, ali ovakav razvoj događaja pokazuje da proces i dalje zavisi od političke volje svih država članica, a ne samo od ispunjavanja tehničkih uslova.

Očekuje se da će se pitanje zatvaranja poglavlja ponovo razmatrati na nekom od narednih sastanaka Savjeta EU, nakon dodatnih konsultacija među članicama.

(Mondo.rs)