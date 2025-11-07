Kolike su plate u zemljama EU, a koliki troškovi? Minimalac u jednoj više od 2.000 evra, evo gdje se najmanje zarađuje

Šest zemalja EU imalo je minimalne plate između 1.000 i 1.500 evra mjesečno, pokazuju podaci Eurostata, dok su u nekim članicama primanja višestruko uvećana

Na dan 1. januara 2025. godine, u 22 od 27 zemalja Evropske unije postojala je zakonski utvrđena minimalna plata. Ipak, visina minimalne plate u nekim zemljama i dalje pokazuju velike razlike među, ali se nejednakosti značajno smanjuju kada se uzmu u obzir razlike u cijenama života.

U deset zemalja EU minimalne plate bile su ispod 1.000 evra mjesečno: Bugarska (551), Mađarska (707), Letonija (740), Rumunija (814), Slovačka (816), Češka (826), Estonija (886), Malta (961), Grčka (968) i Hrvatska (970).

Šest zemalja imalo je minimalne plate između 1.000 i 1.500 evra mjesečno: Kipar (1.000), Portugalija (1.015), Litvanija (1.038), Poljska (1.091), Slovenija (1.278) i Španija (1.381).

U preostalih šest zemalja minimalne plate prelazile su 1.500 evra mjesečno: Francuska (1.802), Belgija (2.070), Njemačka (2.161), Holandija (2.193), Irska (2.282) i Luksemburg (2.638).

Manje razlike kada se uzmu u obzir razlike u cijenama života

Najviša minimalna plata u EU bila je 4,8 puta veća od najniže, ali nakon prilagođavanja za razlike u cijenama života, minimalne plate su se kretale od 878 PPS u Estoniji do 1.992 PPS u Njemačkoj. U tom slučaju, najviša plata bila je 2,3 puta veća od najniže.

U 2022. godini minimalne plate u Francuskoj, Portugalu i Sloveniji iznosile su više od 60 posto prosječnih bruto mjesečnih zarada (66 posto). Nasuprot tome, u Belgiji (49 posto), Malti (46 posto) te Estoniji i Letoniji (po 43 postoi) minimalne plate bile su znatno niže u odnosu na prosječne zarade.

Podaci o minimalnim i prosječnim platama prikazani su u bruto iznosu, prije odbitaka poreza i doprinosa. Kada je minimalna plata određena po satu, kao što je slučaj u Njemačkoj, Francuskoj, Irskoj i Holandiji, preračunata je na mjesečni iznos.

Takođe, u zemljama gdje se minimalna plata isplaćuje više od 12 mjeseci godišnje, poput Grčke, Španije i Portugala, podaci su odgovarajuće prilagođeni. Srednje zarade obuhvataju bruto mjesečne prihode zaposlenih na puno i nepuno radno vrijeme (preračunato u ekvivalent punog radnog vremena), pri čemu nisu uključeni prekovremeni sati i dodatne isplate.

U 2022. Evropski parlament i Savet EU usvojili su Direktivu (EU) 2022/2041 o adekvatnim minimalnim platama. Cilj je poboljšanje životnih i radnih uslova, uz postavljanje kriterijuma za pravedne minimalne plate u odnosu na raspodjelu plata u svakoj zemlji.

