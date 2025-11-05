Dodik najavio rast plata, obradovao penzionere i poručio: Mi treba da dobijemo Nobelovu nagradu za ekonomiju

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, poručio je danas da su ekonomski pokazatelji u Srpskoj stabilni, te da će prosječna plata naredne godine dostići 2.000 KM.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Mi treba da dobijemo Nobelovu nagradu za ekonomiju, mi koji vodimo Republiku Srpsku. Koliko god kome bilo smiješno. Eto, sad imate naslov", kazao je danas Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.

Dodao je da, kada bi se dug povećao na 55 odsto, RS bi sad mogla da se zaduži 5,1 milijardu KM i da opet bude prihvatljiva za evropske standarde.

Najavio je da bi sljedeće godine prosječna plata u RS trebalo da bude 2.000 KM, a od februara povećanje plata od sedam do deset odsto.

“Mi ne ostvarujemo snove, radimo na tamo da stabilizujemo standard i primanja”, dodao je.

Ponovo je govorio o tome da “ne prihvata priču kako ništa ne valja u Repoublici Srpskoj”, da su saobraćanice pune vozila, da stiže vrijeme slava kada će slavske trpeze biti pune…

“Kako je moguće da sjedite kraj pune trpeze i da pričate da ništa ne valja. Moji saradnici i ja čuvamo ovdje bezbjednost. Muslimani su htjeli rat prije godinu dana, svaka druga riječ je bila ‘rat’. Nisam im dao priliku da imju izgovor, a bili su spemni. Globalisti su njima ostavoli 11 fabrika municije, a nama nijednu. Ja nisam avanturista…”, izjavio je danas Dodik

Kada su u pitanju penzije, Dodik je rekao da će se pratiti ranije utvrđen zakonski model, te da će za dva dana biti isplaćena penzija za oktobar, a da će u decemrbu biti isplaćene dvije penzije, na početku novembarska, a pred Novu godinu i decembarska.

"Naša jedina politika u narednom periodu biće povećanje standarda", naglasio je Dodik i poručio da je budžet stabilan i da isplate nisu ugrožene.