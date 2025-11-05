logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik tvrdi da ga nije razočarala odluka Ustavnog suda BiH, poručio: BiH je u slobodnom padu i neka ide dođavola

Dodik tvrdi da ga nije razočarala odluka Ustavnog suda BiH, poručio: BiH je u slobodnom padu i neka ide dođavola

Autor Brankica Spasenić
0

Milorad Dodik komentarisao je jučerašnju odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbačena njegova apelacija na osuđujuću presudu Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Milorad Dodik Izvor: Borislav Zdrinja

Tvrdi da je očekivana i da nije razočaran.

“Od ovakvog Ustavnog suda BiH i pravosuđa ništa nisam ni očekivao. Od početka znamo da je Dejtonski sporazum za njih ludačka košulja. Ovo je potrvdilo da je Ustavni sud dio plana kako bi se razgradio Dejtonski sporazum i podjarmila RS do toga da sama nestane”, izjavio je Dodik.

Kritikovao je funkcionisanje BiH i rekao da je zemlja u slobodnom padu.

“Nije ništa, ona je prćija. I neka se nosi dođavola”,kazao je Dodik.

Porčio je da će RS nastaviti borbu.

“Idemo dalje, dolazi teško vrijeme zbog globalnih i regionalnih odnosa kao i unutar BiH. Ne želim da propustim nijedan dan da učinim nešto dobro za RS. BiH je za nas završena priča i tako ćemo se i ponašati. Gledaćete kako izgleda kada je na nivou BiH sve paralizovano. Okrećemo se RS, a BiH neka se nosi dođavola. Ne zanima me ništa šta se dešava u Sarajevu i Federaciji BiH. To je za nas inostranstvo”, kazao je Dodik.

Poručio je Srbima da jučerašnji dan i odluka Ustavnog suda BiH “nisu vezani za Milorada Dodika nego za sve njih”.

“Od početka je rađeno na tome da se razgradi ustavna pozicija RS”, kazao je Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Ustavni sud BiH odluka BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ