Dodik tvrdi da ga nije razočarala odluka Ustavnog suda BiH, poručio: BiH je u slobodnom padu i neka ide dođavola

Milorad Dodik komentarisao je jučerašnju odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbačena njegova apelacija na osuđujuću presudu Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Izvor: Borislav Zdrinja

Tvrdi da je očekivana i da nije razočaran.

“Od ovakvog Ustavnog suda BiH i pravosuđa ništa nisam ni očekivao. Od početka znamo da je Dejtonski sporazum za njih ludačka košulja. Ovo je potrvdilo da je Ustavni sud dio plana kako bi se razgradio Dejtonski sporazum i podjarmila RS do toga da sama nestane”, izjavio je Dodik.

Kritikovao je funkcionisanje BiH i rekao da je zemlja u slobodnom padu.

“Nije ništa, ona je prćija. I neka se nosi dođavola”,kazao je Dodik.

Porčio je da će RS nastaviti borbu.

“Idemo dalje, dolazi teško vrijeme zbog globalnih i regionalnih odnosa kao i unutar BiH. Ne želim da propustim nijedan dan da učinim nešto dobro za RS. BiH je za nas završena priča i tako ćemo se i ponašati. Gledaćete kako izgleda kada je na nivou BiH sve paralizovano. Okrećemo se RS, a BiH neka se nosi dođavola. Ne zanima me ništa šta se dešava u Sarajevu i Federaciji BiH. To je za nas inostranstvo”, kazao je Dodik.

Poručio je Srbima da jučerašnji dan i odluka Ustavnog suda BiH “nisu vezani za Milorada Dodika nego za sve njih”.

“Od početka je rađeno na tome da se razgradi ustavna pozicija RS”, kazao je Dodik.