Bubić o odluci Ustavnog suda BiH: Pokrenućemo postupak pred sudom u Strazburu

Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, izjavio je da je odbijanjem apelacije Ustavni sud BiH podržao političke odluke "samozvanog stranca" umjesto Ustava, te najavio žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Izvor: mondo.ba

Bubić je istakao da u BiH definitivno više ne odlučuje pravo, nego politika, čime je nastavljen kontinuitet neprava koji urušava pravni sistem u BiH.

"Ovakva odluka nije udar samo na instituciju predsjednika Republike Srpske, već i na osnovne principe dejtonske BiH, jer se ukida zakonodavna volja naroda i entiteta", istakao je Bubić u pisanoj izjavi za Srnu.

On je ocijenio da ovaj postupak nije samo kršenje prava pojedinca, već supstancijalno pitanje ustavnosti i zakonitosti koji su osnova vladavine prava u svakoj zemlji.

Bubić je upozorio da ovakva odluka ima dalekosežne posljedice, jer praktično znači da se zakonodavna funkcija u BiH može vršiti bez parlamenta, da je nebitna sadržina Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, posebno Aneksa 4 i Aneksa 10, što je suštinski suprotno demokratskom poretku i pravnoj državi.

"Odbrana će svakako iskoristiti pravna sredstva koja su joj na raspolaganju, kao što je pokretanje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu kako bi se zaštitila načela zakonitosti, pravičnog suđenja i ustavnog poretka definisanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Ustavom BiH kao njegovim važnim dijelom", istakao je Bubić.

On je naveo da je Ustavni sud odbio argumente koji jasno dokazuju da član 203a Krivičnog zakona BiH nije donesen ustavnim putem, jer ga nije usvojila Parlamentarna skupština BiH, već je nametnut od nelegalnog visokog predstavnika koji nikada nije potvrđen od Savjeta bezbjednosti UN.

Time je Ustavni sud, dodao je Bubić, umjesto Ustava BiH podržao samozvanog stranca, mimo dosadašnje poznate prakse imenovanja visokog predstavnika za BiH, što je suprotno stanovištu Evropskog suda za ljudska prava da je visoki predstavnik za BiH dio misije UN.

On je naveo da je Ustavni sud svjesno potvrdio pravni apsurd u kojem pojedinac, bez mandata i bez demokratskog legitimiteta, može donositi "zakone", a najviša sudska instanca to prihvata kao pravno važeće, odnosno da je Ustavni sud "legalizovao" ne samo da se zakonom BiH može kršiti ustav entiteta, već da Ustav Republike Srpske može kršiti nelegitimni stranac i da to pravosuđe BiH mora prihvatiti.

"Štaviše, da se takav `zakon` može primjenjivati bez vakatio legis /vacatio legis/, prije formalne objave u službenom glasilu i upoznavanja javnosti sa zakonom, ovo je de jure nonsens, nedopuštena i neprihvatljiva antinomija čak i da je takav zakon donijela Parlamentarna skupština BiH", ukazao je Bubić.

Krnji Ustavni sud BiH u kojem ne sjede srpske sudije odbio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".