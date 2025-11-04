Sve oči uprte u Ustavni sud BiH: Počela sjednica o apelaciji Milorada Dodika

Sjednica Ustavnog suda BiH počela je u 13 sati u Sarajevu, a sudsko vijeće danas odlučuje o žalbi Milorada Dodika na osuđujuću presudu Suda BiH. Ovaj sud nije precizirao kada će saopštiti odluku.

Dodik je danas ranije prokomentarisao da će se Ustavni sud BiH pretvoriti u politički, inkvizicijski sud ukoliko u vezi sa njegovom apelacijom bude donio odluku protivnu Ustavu.

Današnja apelacija na presudu Suda BiH je podnesena Ustavnom sudu BiH, jer je to neophodan korak da bi se ovaj slučaj mogao naći pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Sud BiH je 1. avgusta ove godine donio drugostepenu presudu kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije. Takvom odlukom, odbijene su žalbe Tužilaštva BiH i žalba odbrane optuženog Dodika, i potvrđena prvostepenu presuda od 26. februara 2025. godine. Istom presudom, v.d. direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić je oslobođen.

Dodik je oglašen krivim da je počinio krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz Krivičnog zakona BiH, a ovo krivično djelo, odnosno zakonske izmjene, je nametnuo sam visoki predstavnik Kristijan Šmit.

U međuvremenu, Dodik je zatvorsku kaznu zamijenio novčanom.

“Punomoćnik osuđenog, advokat Goran Bubić, dostavio je Sudu BiH podnesak sa dokazom o uplati novčane kazne u iznosu od 36.500 KM, pozivajući se na rješenje Suda BiH kojim je izrečena kazna zatvora osuđenom Miloradu Dodiku u trajanju od jedne godine zamijenjena novčanom kaznom”, naveli su ranije iz Suda BiH.

Takođe, Dodik se povukao sa mjesta predsjednika RS, a Narodna skupština RS je 16. oktobra imenovala Anu Trišić – Babić za v.d. predsjednika RS.

