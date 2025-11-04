logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve oči uprte u Ustavni sud BiH: Počela sjednica o apelaciji Milorada Dodika

Sve oči uprte u Ustavni sud BiH: Počela sjednica o apelaciji Milorada Dodika

Autor Brankica Spasenić
0

Sjednica Ustavnog suda BiH počela je u 13 sati u Sarajevu, a sudsko vijeće danas odlučuje o žalbi Milorada Dodika na osuđujuću presudu Suda BiH. Ovaj sud nije precizirao kada će saopštiti odluku.

20230105_164537.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Dodik je danas ranije prokomentarisao da će se Ustavni sud BiH pretvoriti u politički, inkvizicijski sud ukoliko u vezi sa njegovom apelacijom bude donio odluku protivnu Ustavu.

Današnja apelacija na presudu Suda BiH je podnesena Ustavnom sudu BiH, jer je to neophodan korak da bi se ovaj slučaj mogao naći pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Sud BiH je 1. avgusta ove godine donio drugostepenu presudu kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije. Takvom odlukom, odbijene su žalbe Tužilaštva BiH i žalba odbrane optuženog Dodika, i potvrđena prvostepenu presuda od 26. februara 2025. godine. Istom presudom, v.d. direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić je oslobođen.

Dodik je oglašen krivim da je počinio krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz Krivičnog zakona BiH, a ovo krivično djelo, odnosno zakonske izmjene, je nametnuo sam visoki predstavnik Kristijan Šmit.

U međuvremenu, Dodik je zatvorsku kaznu zamijenio novčanom.

“Punomoćnik osuđenog, advokat Goran Bubić, dostavio je Sudu BiH podnesak sa dokazom o uplati novčane kazne u iznosu od 36.500 KM, pozivajući se na rješenje Suda BiH kojim je izrečena kazna zatvora osuđenom Miloradu Dodiku u trajanju od jedne godine zamijenjena novčanom kaznom”, naveli su ranije iz Suda BiH.

Takođe, Dodik se povukao sa mjesta predsjednika RS, a Narodna skupština RS je 16. oktobra imenovala Anu Trišić – Babić za v.d. predsjednika RS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ustavni sud BiH Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ