Dodik uoči odluke o apelaciji: Ustavni sud se pretvara u inkviziciju

Milorad Dodik rekao je da će se Ustavni sud BiH pretvoriti u politički, inkvizicijski sud ukoliko u vezi sa njegovom apelacijom na presudu Suda BiH bude donio odluku protivnu Ustavu.

Izvor: Srna/screenshot

Dodik je rekao da su odluke Ustavnog suda BiH od početka bile političke i da to žele da nastave, jer ne mogu da pobjegnu od, kako kaže, "sećijskog okvira".

"Ukoliko ne budu poštovali Ustav i donesu odluku protivnu Ustavu, time su sahranili Ustavni sud BiH. Time će ga pretvoriti u politički sud, a to znači inkvizicijski sud, a to onda nema nikakvog smisla", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da Ustavni sud BiH može da vrati dostojanstvo samo ukoliko poštuje Ustav i da ne treba da poštuje njega lično.

"Nećemo odustati da se borimo za svoj status. Ne vjerujem da Ustavni sud BiH može da pobjegne od tog političkog `sećijskog` okvira. Prema našim informacijama, u Sarajevu vlada potpuna nervoza, svi pokušavaju da izvrše pritisak i vjerovatno će uticati na te ljude", rekao je Dodik i poručio da je zbog toga opravdano boriti se protiv takvih političkih institucija.

Da je po pravu i Ustavu, kaže Dodik, to bi bilo završeno jednostavnom odlukom.

"Ne treba tu biti neki veliki znalac. Sam Ustavni sud BiH je ranije saopštio odluku da zakonodavna, izvršna i sudska vlast sa nivoa BiH ne može donositi odluke koje su suprotne ustavima Republike Srpske, FBiH i BiH", rekao je Dodik.

Ako Ustavni sud smatra da se odluka neimenovanog stranca može čitati kao zakon, kaže Dodik, onda od Ustava nema ništa i ovo onda nije ustavna zemlja, već mafijaška u kojoj sjede neki ljudi koji će odlučivati po drugim, a ne ustavnim principima.

"Ustav Srpske nalaže predsjedniku da potpisuje ukaze i to nisu mogli da ospore odlukom suda", rekao je Dodik.

On je naglasio da je sve urađeno nakaradno u samomom postupku.

Dodik je upitao kako je moguće da, ako Ustav BiH definiše da zakone donosi samo Parlamentarna skupština BiH, Ustavni sud to zaobiđe, te kakav je to onda sud i koga štiti?

"Smatrajući da nema prava na nivou BiH, željeli samo da završimo ovo na nivou BiH da bismo se dalje mogli obratiti međunarodnim sudskim instancama", rekao je Dodik.

On je istakao da će ovo ići dalje, ali da će ostati nejasno zbog čega sudije Ustavnog suda BiH odlučuju nešto mimo Ustava.

"Ako Ustav kaže da zakone na nivou BiH isključivo donosi Parlamentarna skupština BiH, a ne niko drugi, kako ćete objasniti bilo kome šta je urađeno?", naglasio je Dodik.