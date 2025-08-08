Advokati Milorada Dodika podnijeli zahtjev Ustavnom sudu BiH: Traže privremenu zabranu izvršenja presude

Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev odbrane Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske kojim se traži privremena zabrana izvršenja odluke Suda BiH.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Odlukom Suda BiH Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, a ova presuda postala je pravosnažna nakon što ju je nadavno potvrdilo i Apelaciono odjeljenje Suda BiH.

Goran Bubić, Dodikov advokat nakon odluke Apelacionog odjeljenja Suda BiH rekao je da će iskoristiti taj pravni mehanizam.

"Tražićemo privremenu mjeru da se zadrži izvršenje presude do odluke Ustavnog suda: to nam je pretpostavka da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava", rekao je tada Bubić.

(Nezavisne)