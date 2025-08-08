logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savez opština i gradova usvojio deklaraciju povodom presude Dodiku

Savez opština i gradova usvojio deklaraciju povodom presude Dodiku

Autor Dušan Volaš
0

Savez opština i gradova Republike Srpske usvojio je Deklaraciju kojom odbacuje presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Savez opština i gradova usvojio deklaraciju povodom presude Dodiku Izvor: Srna/Milica Džepina

Deklaraciju pročitajte u cijelosti:

Mi, načelnici/gradonačelnici, članovi Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske, izabrani smo voljom građana Republike Srpske, kao najneposredniji nosioci demokratske suverenosti, uvažavajući Ustav Republike Srpske, izražavamo zabrinutost i najoštrije protivljenje politički motivisanoj presudi izrečenoj protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

1. Odbacujemo politički motivisanu presudu

Ova presuda ne odražava duh prava niti je počela pravde. Umesto toga, reč je o aktu političkog pritiska koji pokušava da utiče na demokratsku volju naroda i legitimitet institucija Republike Srpske.

2. Suverenitet pripada narodu Republike Srpskoj

Samo građani Republike Srpske, na slobodnim i demokratskim izborima, imaju pravo da odlučuju ko ih predstavlja na bilo kom nivou vlasti. Bilo kakvo odlučivanje koje vodi poništavanju narodne volje predstavlja grubo kršenje demokratskih načela.

3. Neprihvatljivo je da se odluke o predsjedniku Republike Srpskoj donose van

Republike i njenih institucija

Bez obzira na političke razlike koje među nama postoje, smatramo da ne možemo i ne smijemo postojati nijedna politička sila, domaćina ili strana, koja će odlučivati o tome ko je predsjednik Republike Srpske, ko su njeni poslanici i predstavnici, osim samih građana, u skladu sa Ustavom i Zakonima Republike srpske.

4. Podržavamo očuvanje institucionalnog integriteta Republike srpske

Pozivamo sve nadležne institucije da ostanu dosljedne Ustavu i zakonima Republike Srpske. Takođe, da obezbedi neprekidno obavljanje funkcija predsjednika Republike Srpske, izabranog voljom građana.

5. Skupština Saveza opština i gradova će, kao i dosadašnje, sve svoje buduće stavove i odluke donositi polazeći od početka demokratske volje naroda Republike Srpske

U okolnostima političkog pritiska i pokušaja delegitimizacije izabranih predstavnika, lokalne zajednice i njihovi predstavnici moraju jasno potvrditi da su uz institucije Republike Srpske i volju naroda kao jedini izvor legitimiteta i vlasti.

6. Republika Srpska mora ostati demokratsko društvo u kojem se volja naroda poštuje i brani

Ova presuda neće donijeti institucionalni mir i stabilnost, niti pravdu. Ali može i mora postati trenutak u kojem ćemo svi zajedno potvrditi da Republika Srpska ima snagu, dostojanstvo i narod koji zna kome vjeruje i ko ga predstavlja

Skupština Saveza opština i gradova usvaja ovu Deklaraciju kao izraz institucionalnog stava i odgovornosti prema svojim građanima, prema institucijama Republike srpske i njenom Ustavu i Zakonima, i predlaže svim skupštinama gradova i opština u Republici Srpskoj da istu usvojuju kao Zaključak u obrascu Deklaracije.

(RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Savez opština i gradova

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ