Savez opština i gradova usvojio deklaraciju povodom presude Dodiku

Savez opština i gradova Republike Srpske usvojio je Deklaraciju kojom odbacuje presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Deklaraciju pročitajte u cijelosti:

Mi, načelnici/gradonačelnici, članovi Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske, izabrani smo voljom građana Republike Srpske, kao najneposredniji nosioci demokratske suverenosti, uvažavajući Ustav Republike Srpske, izražavamo zabrinutost i najoštrije protivljenje politički motivisanoj presudi izrečenoj protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

1. Odbacujemo politički motivisanu presudu

Ova presuda ne odražava duh prava niti je počela pravde. Umesto toga, reč je o aktu političkog pritiska koji pokušava da utiče na demokratsku volju naroda i legitimitet institucija Republike Srpske.

2. Suverenitet pripada narodu Republike Srpskoj

Samo građani Republike Srpske, na slobodnim i demokratskim izborima, imaju pravo da odlučuju ko ih predstavlja na bilo kom nivou vlasti. Bilo kakvo odlučivanje koje vodi poništavanju narodne volje predstavlja grubo kršenje demokratskih načela.

3. Neprihvatljivo je da se odluke o predsjedniku Republike Srpskoj donose van

Republike i njenih institucija

Bez obzira na političke razlike koje među nama postoje, smatramo da ne možemo i ne smijemo postojati nijedna politička sila, domaćina ili strana, koja će odlučivati o tome ko je predsjednik Republike Srpske, ko su njeni poslanici i predstavnici, osim samih građana, u skladu sa Ustavom i Zakonima Republike srpske.

4. Podržavamo očuvanje institucionalnog integriteta Republike srpske

Pozivamo sve nadležne institucije da ostanu dosljedne Ustavu i zakonima Republike Srpske. Takođe, da obezbedi neprekidno obavljanje funkcija predsjednika Republike Srpske, izabranog voljom građana.

5. Skupština Saveza opština i gradova će, kao i dosadašnje, sve svoje buduće stavove i odluke donositi polazeći od početka demokratske volje naroda Republike Srpske

U okolnostima političkog pritiska i pokušaja delegitimizacije izabranih predstavnika, lokalne zajednice i njihovi predstavnici moraju jasno potvrditi da su uz institucije Republike Srpske i volju naroda kao jedini izvor legitimiteta i vlasti.

6. Republika Srpska mora ostati demokratsko društvo u kojem se volja naroda poštuje i brani

Ova presuda neće donijeti institucionalni mir i stabilnost, niti pravdu. Ali može i mora postati trenutak u kojem ćemo svi zajedno potvrditi da Republika Srpska ima snagu, dostojanstvo i narod koji zna kome vjeruje i ko ga predstavlja

Skupština Saveza opština i gradova usvaja ovu Deklaraciju kao izraz institucionalnog stava i odgovornosti prema svojim građanima, prema institucijama Republike srpske i njenom Ustavu i Zakonima, i predlaže svim skupštinama gradova i opština u Republici Srpskoj da istu usvojuju kao Zaključak u obrascu Deklaracije.

