Narodna skupština RS raspravlja o odluci CIK-a o prestanku mandata Miloradu Dodiku

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici, čiji termin još nije utvrđen, razmatraće Informaciju u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Informaciji se navodi da bi prihvatanjem postupanja CIK-a bio prihvaćen unitaristički koncept Bosne i Hercegovine, u kojem ne bi postojala Republika Srpska.

Ova Informacija uslijedila je nakon što je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o prestanku Dodikovog mandata, nakon potvrđene presude Apelacionog odjeljenja Suda BiH, kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

U Informaciji se naglašava:

„Nosioci suvereniteta u BiH su konstitutivni narodi i entiteti. Dejtonsko ustavno uređenje, sa svim svojim manjkavostima, jedini je mogući pravni okvir za opstanak i funkcionisanje BiH na osnovama pariteta i konsenzusa. Trenutno, BiH je u stanju uzurpacije vlasti, derogiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma i poništavanja vladavine prava. Narodna skupština Republike Srpske, kao nosilac suverene volje naroda Republike Srpske, ima pravo i obavezu da zaštiti ustavni poredak Republike Srpske i BiH.“

U dokumentu se takođe navodi da je „nelegalni i neligitimni stranac Kristijan Šmit, uzurpator funkcije visokog predstavnika u BiH“, nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH koje propisuju dodatne razloge za prestanak mandata izabranih zvaničnika prije isteka mandata.

„Izmjene Krivičnog zakona BiH, koje je Šmit nametnuo 2023. godine, pokazuju da je neizabrani i neligitimni Šmit godinama pripremao pravni i politički teren kako bi pokušao iz političkog života eliminisati demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika“, navodi se u Informaciji.

Ističe se da je presuda Suda BiH dio planski osmišljenog državnog udara na Republiku Srpsku, sa ciljem da postane presedan za buduće postupke.

„Sud i Tužilaštvo BiH djelovali su u interesu pojedinca Kristijana Šmita, ignorišući činjenicu da je predsjednik Republike Srpske ustavna kategorija, demokratski izabrana voljom naroda, koja je djelovala u okviru Ustava i zakona. Potvrđivanjem osuđujuće presude na drugom stepenu, još jednom je potvrđeno da je pravosudni sistem u BiH marionetski i neustavan, te da nema kapaciteta da štiti interese države i njenih konstitutivnih elemenata iznad političkih interesa neizabranih stranaca“, stoji u Informaciji.

Takođe se navodi da Sud BiH drugostepenom presudom pokušava proglasiti Kristijana Šmita sastavnim dijelom ustavnopravnog poretka BiH, iako je njegovo postavljanje predmet kontroverzi.

„Iako žalba odbrane nastoji pitanje visokog predstavnika svesti na činjenično-pravno pitanje, Vijeće smatra da se radi o pravnom pitanju, s obzirom da je funkcija visokog predstavnika notorni dio državnog i pravnog sistema BiH“, dodaje se.

Prema Informaciji, presuda Suda i postupci CIK-a predstavljaju pokušaj kodifikacije bonskih ovlaštenja kao dijela ustavnopravnog sistema BiH, što vodi ka transformaciji BiH u unitarni sistem.

„Proces transformacije BiH u unitaru državu je na vrhuncu. U takvoj državi, bez konsocijativne demokratije, pariteta, kompromisa i zaštite vitalnih nacionalnih i entitetskih interesa, srpski narod je osuđen na majorizaciju i nestanak“, upozoravaju iz Narodne skupštine.

Navodi se i da se odlukama Šmita, Suda i CIK-a nastoji izbrisati volja više od 300.000 glasača Republike Srpske, što predstavlja grubo kršenje njihovih prava.

„Ustav Republike Srpske je akt najviše pravne snage nakon Ustava BiH, a odluke CIK-a nisu iznad Ustava RS. Odluka CIK-a o prestanku mandata je neustavna i nema pravno dejstvo niti može uticati na legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske“, zaključuje se u Informaciji.

(MONDO)