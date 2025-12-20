logo
Identifikovana grupa koja je sa palicama i fantomkama kružila Podgoricom: Slijede prekršajni postupci

Autor Dušan Volaš
0

Podgorička policija procesuirala je 16 osoba zbog događaja koji su uslijedili nakon incidenta na Zabjelu 28. oktobra, od kojih je 11 maloljetno.

Podgorica: Procesuirano 16 osoba zbog incidenata nakon ranjavanja mladića na Zabjelu Izvor: mondo.me

U Podgorici je krajem oktobra nožem ranjen mladi Podgoričanin, a za napad su osumnjčieni državljani Turske i Azerbejdžana, nakon čega je grupa građana na ulici izrazila protest.

Iz crnogorske policije su danas saopštili da su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv Đ. K. (18), D. B. (18), S. V. (18), B. P. (19) i V. Đ. (18), kao i 11 maloljetnih lica starih 16 i 17 godina zbog uznemiravanja građana ili ugrožavanje njihove bezbjednosti na javnom mjestu.

Kako je navedeno, ovaj prekršaj počinili su na način što su 28. oktobra, dok su se kretali u dvije grupe, sa fantomkama na glavi, u rukama nosili metalne šipke i drvene palice, te na taj način uznemiravali građane.

Ovom prilikom je preventivnim djelovanjem i pravovremenom reakcijom policijskih službenika spriječeno narušavanje javnog reda i mira.

Za ovaj prekršaj, ističu iz policije, zaprijećena je novčana kazna ili kazna zatvora do 30 dana.

Iz policije su podsjetili da je u odnosu na događaj od 28. oktobra koji se dogodio u podgoričkom naselju Zabjelo i događaje koji su uslijedili, procesuirano više od 30 lica po raznim osnovama.

U incidentima koji su se dogodili krajem oktobra oštećeno je nekoliko vozila, i zapaljena su objekti u vlasništvu turskih državljana, u Podgorici, Baru i Herceg Novom.

Policija je saopštila da su u incidentima učestvovali i turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, kao i da je u prvi mah privedeno oko 45 turskih državljana.

Vlada Crne Gore je zbog toga privremeno suspendovala bezvizni režim sa Turskom.

