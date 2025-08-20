Nakon presude i zabrane funkcija: Dodik podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzeo predsjednički mandat, podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je utvrđen prestanak njegovog mandata.

Ova informacija je potvrđena za Klix.ba.

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je osuđujuću prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Izrečena mu je kazna od godinu dana zatvora i zabrana vršenja dužnosti predsjednika RS na šest godina od dana pravosnažnosti presude.

On je, u međuvremenu, uplatio novac kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora.

