Dodik o narednim koracima u Srpskoj: Nova Vlada RS, deklaracija o samoopredjeljenju, referendumi…

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas niz koraka koji će uslijediti u narednom periodu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nakon sjednice Narodne skupštine RS o izboru nove Vlade, a nakon današnje ostavke premijera Radovana Viškovića, Dodik je najavio deklaraciju o samoopredjeljenju, zatim referendum krajem septembra a uvezi odluke CIK-a BiH kojim mu se oduzima mandat predsjednika RS nakon presude Suda BiH.

Dodik je danas najavio i referendum o samostalnosti.

Istakao je da je "BiH nepostojeća, bivša država, a Dejtonski sporazum bivši sporazum kojeg su srušili stranci".

Govorio je o pravu naroda na samoopredjeljenjem, te poručio kako će RS donijeti deklaraciju u kojoj će to jasno iskazati.

"Zadržavamo pravo da o sebi odlučujemo, akti stranaca ne mogu da pokolebaju naš Ustav", kazao je Dodik i pozvao je sve ljude u RS "na očuvanje Ustava".

U više navrata je podvukao da RS ne traži sukobe, nego poštovanje.

"Ako ga ne dobijemo, tražićemo slobodu, a ona se ostvaruje preko referenduma, nikakvih nasilnih akcija… Mi ćemo znati da našu slobodu pribavimo i branimo onako kako se to radi. Vratite nas na Dejetonski sporazum i ženevsko-njujorške propise koje smo usvojili", kazao je Dodik.

Poručio je da će narod dati najbolji odgovor i obratio se srpskom narodu.

"Ne branite Milorada Dodika, nego sebe. Ako sada izgubimo, izgubili smo za sva vremena, ne dozvolite da cinični muslimani oduzmu našu slobodu", naveo je.

Poručio je da "mašta" da Kristijan Šmit zabrani sve što je najavio, jer će to "još više homogenizovati srpski narod", te najavio donošenje zakona u NSRS koji će “tražiti vraćanje na ustavnu poziciju RS”

"Ukoliko se to ne učini u razumnom vremenu, RS će u narednih, ne duže od 90 dana održati referendum o samostalnosti. Ima još vremena da razgovaramo, nećemo sukobe, ali naša politika će biti jasna", istakao je Dodik.

Podvukao je da ne želi da se povuče, da neće biti vanrednih izbora za predsjednika RS, te da neće dozvoliti intervenciju spolja, a pozvao je i EUFOR da stane na međuentitetsku liniju .

"Niko nema pravo da se brine, RS je obezbijedila dovoljno materijalnih pretpostavki da može da prođe kroz ovo", izjavio je danas Dodik.