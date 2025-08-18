logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik o narednim koracima u Srpskoj: Nova Vlada RS, deklaracija o samoopredjeljenju, referendumi…

Dodik o narednim koracima u Srpskoj: Nova Vlada RS, deklaracija o samoopredjeljenju, referendumi…

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas niz koraka koji će uslijediti u narednom periodu.

Dodik o narednim koracima u Srpskoj Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nakon sjednice Narodne skupštine RS o izboru nove Vlade, a nakon današnje ostavke premijera Radovana Viškovića, Dodik je najavio deklaraciju o samoopredjeljenju, zatim referendum krajem septembra a uvezi odluke CIK-a BiH kojim mu se oduzima mandat predsjednika RS nakon presude Suda BiH.

Dodik je danas najavio i referendum o samostalnosti.

Istakao je da je "BiH nepostojeća, bivša država, a Dejtonski sporazum bivši sporazum kojeg su srušili stranci".

Govorio je o pravu naroda na samoopredjeljenjem, te poručio kako će RS donijeti deklaraciju u kojoj će to jasno iskazati.

"Zadržavamo pravo da o sebi odlučujemo, akti stranaca ne mogu da pokolebaju naš Ustav", kazao je Dodik i pozvao je sve ljude u RS "na očuvanje Ustava".

U više navrata je podvukao da RS ne traži sukobe, nego poštovanje.

"Ako ga ne dobijemo, tražićemo slobodu, a ona se ostvaruje preko referenduma, nikakvih nasilnih akcija… Mi ćemo znati da našu slobodu pribavimo i branimo onako kako se to radi. Vratite nas na Dejetonski sporazum i ženevsko-njujorške propise koje smo usvojili", kazao je Dodik.

Poručio je da će narod dati najbolji odgovor i obratio se srpskom narodu.

"Ne branite Milorada Dodika, nego sebe. Ako sada izgubimo, izgubili smo za sva vremena, ne dozvolite da cinični muslimani oduzmu našu slobodu", naveo je.

Poručio je da "mašta" da Kristijan Šmit zabrani sve što je najavio, jer će to "još više homogenizovati srpski narod", te najavio donošenje zakona u NSRS koji će “tražiti vraćanje na ustavnu poziciju RS”

"Ukoliko se to ne učini u razumnom vremenu, RS će u narednih, ne duže od 90 dana održati referendum o samostalnosti. Ima još vremena da razgovaramo, nećemo sukobe, ali naša politika će biti jasna", istakao je Dodik.

Podvukao je da ne želi da se povuče, da neće biti vanrednih izbora za predsjednika RS, te da neće dozvoliti intervenciju spolja, a pozvao je i EUFOR da stane na međuentitetsku liniju .

"Niko nema pravo da se brine, RS je obezbijedila dovoljno materijalnih pretpostavki da može da prođe kroz ovo", izjavio je danas Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ