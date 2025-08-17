Dodik: Srpska će bojkotovati izbore, narod da podrži sudbinski referendum

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Narodna skupština Republike Srpske uskoro treba da donese odluku kojom će biti zabranjeno održavanje bilo kakvih izbora na teritoriji Srpske, a nakon toga i odluku o održavanju referenduma.

Izvor: RTRS/screenshot

"Nijedna škola, dom kulture, neće moći da se koriste za izbore. Učešće u biračkim odborima biće tretirano kao krivična odgovornost za rušenje ustavnog poretka Republike Srpske. Na taj način ćemo poručiti ljudima da se drže po strani. Postoji niz legitimnih procesa koje ćemo preduzeti", rekao je Dodik u Јutarnjem programu RTRS-a.

On je naglasio da SNSD i koalicioni partneri neće učestvovati na izborima.

"Koliko vidim, to najavljuje i PDP, dok drugi kažu da hoće. Želim da im poručim da su ti izbori besmisleni i da se neće desiti", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nakon bojkota izbora, Narodna skupština Republike Srpske donijeće odluku o referendumu na kojem će se građani izjasniti da li podržavaju da „neizabrani stranac donosi odluke i urušava ustavni poredak Srpske" i da "neustavni Sud može smjenjivati demokratski izabrane predstavnike".

"Mi očekujemo veliko ’ne’. Taj referendum neće promijeniti same presude, oni će to ignorisati, ali ćemo na osnovu toga graditi naše političke odluke. Zato sam i najavio seriju referenduma. Prije deset godina sam govorio da će se stvari rješavati referendumom", poručio je Dodik.

On je naglasio da su građani već iskazali svoju volju na izborima na kojima je izabran za predsjednika Republike Srpske i poručio:

"Idemo na Skupštinu, neće biti izbora, Milorad Dodik će ostati predsjednik. Donijećemo odluku o referendumu".

Dodik je pozvao građane da masovno izađu na referendum, ocijenivši ga "jednim od sudbinskih referenduma", nakon kojeg će, kako kaže, uslijediti i drugi, s ciljem "izvlačenja Republike Srpske iz smrtnog zagrljaja BiH".

(MONDO)