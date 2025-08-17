logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: Srpska će bojkotovati izbore, narod da podrži sudbinski referendum 5

Dodik: Srpska će bojkotovati izbore, narod da podrži sudbinski referendum

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
5

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Narodna skupština Republike Srpske uskoro treba da donese odluku kojom će biti zabranjeno održavanje bilo kakvih izbora na teritoriji Srpske, a nakon toga i odluku o održavanju referenduma.

dodik o izborima i referendumu Izvor: RTRS/screenshot

"Nijedna škola, dom kulture, neće moći da se koriste za izbore. Učešće u biračkim odborima biće tretirano kao krivična odgovornost za rušenje ustavnog poretka Republike Srpske. Na taj način ćemo poručiti ljudima da se drže po strani. Postoji niz legitimnih procesa koje ćemo preduzeti", rekao je Dodik u Јutarnjem programu RTRS-a.

On je naglasio da SNSD i koalicioni partneri neće učestvovati na izborima.

"Koliko vidim, to najavljuje i PDP, dok drugi kažu da hoće. Želim da im poručim da su ti izbori besmisleni i da se neće desiti", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nakon bojkota izbora, Narodna skupština Republike Srpske donijeće odluku o referendumu na kojem će se građani izjasniti da li podržavaju da „neizabrani stranac donosi odluke i urušava ustavni poredak Srpske" i da "neustavni Sud može smjenjivati demokratski izabrane predstavnike".

"Mi očekujemo veliko ’ne’. Taj referendum neće promijeniti same presude, oni će to ignorisati, ali ćemo na osnovu toga graditi naše političke odluke. Zato sam i najavio seriju referenduma. Prije deset godina sam govorio da će se stvari rješavati referendumom", poručio je Dodik.

On je naglasio da su građani već iskazali svoju volju na izborima na kojima je izabran za predsjednika Republike Srpske i poručio:

"Idemo na Skupštinu, neće biti izbora, Milorad Dodik će ostati predsjednik. Donijećemo odluku o referendumu".

Dodik je pozvao građane da masovno izađu na referendum, ocijenivši ga "jednim od sudbinskih referenduma", nakon kojeg će, kako kaže, uslijediti i drugi, s ciljem "izvlačenja Republike Srpske iz smrtnog zagrljaja BiH".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bakinci

Neka ti bojkotuju. Idem o glasam, dosta mi je vise blokada, bojkota i svega...HOCU VECE PLATE, BOLJE ZDRAVSTVO, VRTIĆE...!

zole

Ovaj je zastranio totalno,misli zbog njega treba da svi ispaštatmo

Bravo

Konačno Srpska treba da se odcjepi !

Šta onda

Taman i da se nesto naroda odazove na referendum šta onda s tim? Možeš samo pored sebe i čitav narod uvući u izolaciju i bijedu govoreći kako ove sulude akcije podržava čitav narod

Sale

Ovo što on priča ukinuti vojsku, ne damo izbore, vratiti nadležnosti itd. ne bi moglo proći ni da su kompletna EU i Amerika na našoj strani. Na našoj strani su deklarativno samo zemlje koje ne utiču na procese, a ovi što odlučuju kakve će presude biti i sve ostalo su svi protiv nas. Tako da je ovo nerealna, gubitnička, suluda politika. Srpska treba svakodnevno da priča kako želi saradnju, dobre odnose, investicije a planovi da se prave kvalitetno i tajno

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ