Ustavni sud BiH odbio apelaciju Milorada Dodika

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju koju je podnio Milorad Dodik, čime je potvrđena pravosnažna presuda Suda BiH kojom je Dodik ranije osuđen na godinu dana zatvora, uz šestogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija.

Izvor: MONDO

Sjednica Ustavnog suda BiH održana je danas u Sarajevu, a odluka je donijeta nakon razmatranja žalbe koju je Dodik uputio na drugostepenu presudu Suda BiH od 1. avgusta ove godine.

Sud je obrazložio da su osporene odluke Suda BiH i Centralne izborne komisije (CIK) provedene u skladu sa zakonom i Ustavom, te da ne postoji povreda prava na pravično suđenje, nezavisnost suda ili zakonitost postupaka.

U obrazloženju je navedeno da su redovni sudovi i CIK postupali u okviru svojih nadležnosti, da su svi dokazi izvedeni pred optuženim, a javnost suđenja bila je osigurana.

Takođe, sud je naveo da ovlaštenja visokog predstavnika proizlaze iz Aneksa 10 i relevantnih rezolucija UN, te da njegova odluka o izmjeni Krivičnog zakona BiH ima pravnu snagu domaćeg propisa.

Ustavni sud je zaključio da su svi apelantovi navodi, uključujući tvrdnje o pristrasnosti sudija i kršenju Evropske konvencije, neosnovani i da su redovni sudovi adekvatno obrazložili svoje odluke. Privremene mjere nisu bile neophodne.

Tom presudom, Sud BiH je odbio žalbe i Tužilaštva i odbrane te potvrdio prvostepenu presudu iz februara 2025. godine. Dodik je ranije oglašen krivim za neizvršavanje odluka visokog predstavnika, djelo koje je definisano Krivičnim zakonom BiH, a koje je u zakon unio visoki predstavnik Kristijan Šmit, kojeg ne priznaju vlasti u RS.

Nakon što je kazna postala pravosnažna, Dodik je zatvorsku kaznu od godinu dana zamijenio novčanom u iznosu od 36.500 KM, što je potvrđeno podneskom njegovog advokata Gorana Bubića Sudu BiH.

Podsjećamo, Dodik je uoči današnje sjednice izjavio da bi se Ustavni sud BiH „pretvorio u politički, inkvizicijski sud“ ukoliko bi donio odluku protivnu Ustavu. Odbacivanjem apelacije, Dodiku ostaje mogućnost da slučaj uputi pred Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, što je i najavljivao kao naredni korak u pravnom postupku.

Milorad Dodik se ranije povukao s funkcije predsjednika Republike Srpske, a Narodna skupština RS je 16. oktobra imenovala Anu Trišić-Babić za vršioca dužnosti predsjednika entiteta.