Stevandić reagovao na odluku Ustavnog suda BiH: "Tu je isključivo riječ o pakosti"

Stevandić reagovao na odluku Ustavnog suda BiH: "Tu je isključivo riječ o pakosti"

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nazvao je pakosnom odluku Ustavnog suda BiH u vezi s odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku RS.

Stevandić o odluci Ustavnog suda BiH Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Za to nema drugog objašnjenja. Samo ta riječ objašnjava ono šta se radi. Nema tu više nikakvih pravnih i moralnih objašnjenja jer je isključivo riječ o pakosti", rekao je Stevandić.

Ustavni sud BiH usvojio je zahtjev 14 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za donošenje privremene mjere kojom je van snage stavio tačke 6,7. i 8. Informacije u vezi s odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku RS, a koji je NSRS usvojila 22. avgusta ove godine.

Prema donesenoj odluci, Ustavni sud BiH "privremeno zabranjuje svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama Srpske ili jedinicama lokalne samouprave ili bilo kojem organu jedinice lokalne samouprave, kao i službenim ili odgovornim licima iz Republike Srpske koja obavljaju dužnost u institucijama BiH da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tačaka 6, 7. i 8. zaključaka".

U zaključku 6. Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima. Narodna skupština zahtijeva od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da nastavi obavljati Funkciju predsjednika Republike Srpske u punom kapacitetu, poštujući Ustav Republike Srpske i izvršavajući svoje ustavne obaveze.

Sedmim zaključkom Narodna skupština Republike Srpske odbacuje mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Skupština zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike. Narodna skupština konstatuje da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

U zaključku 8. Narodna skupština zahtijeva od svih organa vlasti, institucija i službenih i odgovornih lica na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike. Naglašava da bi eventualna saradnja sa CIK-om BiH povodom ovog pitanja predstavljala izvršavanje krivičnog djela "Nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa Republike Srpske" propisanog Krivičnim zakonikom Republike Srpske. 

(Srna)

Tagovi

Ustavni sud BiH Nenad Stevandić NSRS

