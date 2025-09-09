Sporno im imenovanje nove Vlade Srpske: Trojka i Klub Bošnjaka podnose apelaciju Ustavnom sudu BiH

Poslanici "trojke" odnosno SDP-a, NiP-a i Naše stranke kao i četiri delegata iz Kluba Bošnjaka poslaće svoju apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja nove Vlade RS.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Poslanici "trojke" danas će Ustavnom sudu BiH predati "zahtjev za rješavanje spora sa entitetom Republika Srpska u vezi Odluke o imenovanju predsjednika Vlade RS i Odluke o imenovanju članova Vlade RS" koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela na sjednici održanoj 2. septembra 2025. godine.

"Takođe, biće zatraženo i donošenje privremene mjere u vezi sa predmetnim zahtjevom, jer svaka odluka koju Vlada RS donese u trenutnom pravnom vakuumu može imati nepovratno štetne posljedice po vladavinu prava i pravni poredak u Bosni i Hercegovini. Zbog toga očekujemo promptno djelovanje Ustavnog suda BiH kako bi se zaštitio ustavnopravni poredak države Bosne i Hercegovine", saopšteno je iz SDP-a.

Kako navode u zahtjevu, Milorad Dodik, kojem je CIK oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske 23. avgusta 2025. godine "protivzakonito je konzumirao dužnost predsjednika Republike Srpske i predložio mandatara za predsjednika Vlade", a na to, kako navode nije imao pravo imajući u vidu da je 12. juna 2025. godine Apelaciono odjeljenje Suda BiH donijelo pravosnažnu presudu protiv njega. Dalje navode da mu je Centralna izborna komisija BIH 6. augusta 2025. godine donijela Odluku o prestanku mandata predsjednika Republike Srpske.

"Time odluka Milorada Dodika da 23. augusta 2025. godine predloži Savu Minića za predsjednika Vlade RS ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice, kao što je ništavna i Odluka NSRS da prihvati predsjednika Vlade i članove Vlade RS imenovane na takav način", saopšteno je iz SDP-a.

Nakon stranaka "trojke" i Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH podnio je sličan zahtjev.

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džemal Smajić (SBiH), Dženan Đonlagić (DF), Šefik Džaferović (SDA) i Safet Softić (SDA) poslali su apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke o imenovanju Vlade Republike Srpske.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, odluka da će apelaciju poslati delegati u Domu naroda dogovorena je nakon jutrošnjeg sastanka unutar Kluba SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Kako je takođe rečeno za ovaj portal, apelacija Ustavnom sudu je napisana još prije nekoliko dana i samo se čekala odluka ko će biti potpisnici i ko će je zvanično podnijeti.

Podnošenje ove apelacije najavljeno je još juče. Delegat u Vijeću naroda RS Dževad Mahmutović (SDA) je u izjavi za Klix.ba najavio apelaciju u objašnjenju zbog čega nije pokrenut vitalni nacionalni interes.

"Jedino Ustavni sud BiH može okončati ovu sagu zvanu 'vlada' i već je pripremljen zahtjev za rješavanje spora sa Narodnom skupštinom po ovim pitanjima, nalazi se u Klubu SDA Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Zastupnici SDA i njihovi partneri će potpisati i podnijeti ovaj zahtjev čim te odluke budi objavljene u Službenom glasniku RS. Zatražiće i privremenu mjeru do konačne odluke Ustavnog suda", rekao je Mahmutović.

