Klub Bošnjaka nije osporio izbor nove Vlade Republike Srpske 1

Klub Bošnjaka nije osporio izbor nove Vlade Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa po pitanju izbora nove Vlade Republike Srpske, potvrdila je za Provjereno predsjedavajuća Vijeća naroda Srebrenka Golić.

Ona je za portal Provjereno rekla da nije pokrenuta zaštita vitalnog interesa, te da je odluka dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske.

To znači da je otklonjena svaka prepreka da nova Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem preuzme svoj mandat nakon objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

(MONDO/Provjereno)

Tagovi

Vlada RS Klub Bošnjaka

kvalitet života je najvažniji

Kakav je životni standard u RS/BIH nakon već nekih 20 godina SNSD-a na vlasti? Može li većina ljudi normalno živjeti od svoje plate? Koliko je ljudi otišlo odavdje? Postoje li 13. i 14. plata? U kakvom je stanju željeznica? Koliko su savremeni sistemi za odbranu od poplava?

