Klub Bošnjaka nije osporio izbor nove Vlade Republike Srpske

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa po pitanju izbora nove Vlade Republike Srpske, potvrdila je za Provjereno predsjedavajuća Vijeća naroda Srebrenka Golić.

Izvor: Vijeće naroda RS

Ona je za portal Provjereno rekla da nije pokrenuta zaštita vitalnog interesa, te da je odluka dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske.

To znači da je otklonjena svaka prepreka da nova Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem preuzme svoj mandat nakon objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

(MONDO/Provjereno)