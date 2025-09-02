logo
Minić zahvalio Dodiku i poslanicima: "Ministri će intenzivno boraviti u svim lokalnim zajednicama"

Autor Dragana Božić
Novoizabrani predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zahvalio je Miloradu Dodiku, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjedniak RS, na prijedlogu i narodnim poslanicima za ukazano povjerenje.

Savo Minić o radu nove Vlade RS Izvor: Srna

"U narednoj godini daću sve od sebe da Srpska nastavi putem uspjeha, da bude mjesto po mjeri svakog građanina – da naši ljudi u slobodi i svojoj otadžbini žive, rade i stvaraju", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Novoizabrani premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras da će ministri u Vladi Republike Srpske intenzivno boraviti u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj radi sagledavanja situacije i rješavanja potreba građana.

"Prva sjednica Vlade biće u Banjaluci, a nakon toga biće održavane u ostalim lokalnim zajednicama širom Republike Srpske", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je izabrana nova Vlada.

Minić je izrazio zadovoljstvo što je posebna sjednica Narodne skupštine o izboru Vlade prošla dostojanstveno.

"Hvala poslanicima koji su glasali za izbor ove Vlade. Veliki i intenzivan rad je pred nama i vjerujem da ćemo uspjeti da ostvarimo glavninu ciljeva iz ekspozea, i to u saradnji sa socijalnim partnerima i svima kojima je cilj napredak Republike Srpske", naglasio je Minić.

On je rekao da je realizacija mnogih projekata pred novom Vladom, među kojima je i formiranje fonda dječije štednje.

Minić kaže da će od ministara u Vladi tražiti da dostave plan o tome šta će biti urađeno u prvih 100 dana.

"Tražiću od njih da garantuju i potpišu taj plan, koji će, naravno, biti proširivan", najavio je premijer Minić.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras u Banjaluci Vladu Republike Srpske koju će predvoditi premijer Savo Minić. 

(Srna/Mondo)

Tagovi

Savo Minić Vlada RS

INFO

