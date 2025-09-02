Da li je predložena Vlada RS legalna? Opozicija kaže da nije, Stevandić tvrdi suprotno

Tokom današnje sjednice NSRS, osim diskusije o predloženim ministrima, povela se i rasprava o legalnosti buduće Vlade RS.

Poslanici opozicije su tokom rasprave tvrdili da "Dodik nije predsjednik" i da nova vlada "neće imati legitimitet".

Mirjana Orašanin, koja je govorila umjesto Kluba SDS-a, je ustvrdila da će nova Vlada, ako bude izglasana, biti nelegitimna i neustavna.

Ona je na raspravi Narodne skupštine RS o izboru nove Vlade ustvrdila da je Republika Srpska do prije deset dana imala legitimnog i ustavnog premijera i legitimnu i ustavnu Vladu, čiji je predsjednik pod očiglednim pritiskom morao da podnese ostavku.

„Milorad Dodik nije predsjednik, njemu je presudom Suda BiH zabranjeno da u šest godina obavlja funkciju. Dodik je i priznao presudu, samim time što je kaznu zamijenio novčanom i uplatio iznos. Ako danas NSRS donese odluku o izboru nove Vlade, ta Vlada će biti suprotna Ustavu RS i to s ustavno-pravnog aspekta neće biti ustavna i legitimna Vlada“, rekla je Orašanin.

Sličnog stava je i Ognjen Bodiroga, šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je rekao da je predlaganje Save Minića za novog premijera Republike Srpske protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma.

On je naglasio da poslanici do jutros tokom sjednice Kolegija nisu bili u mogućnosti ni da vide dokument o njegovom predlaganju za mandatara i rekao da se cijeli postupak provodi kako bi se zaštitio Milorad Dodik.

Bodiroga ističe da SNSD uvodi RS u "opasnu avanturu bez griže savjesti", te tvrdi da se radi o narušavanju institucija RS i njihovom privatizovanju u interesu jedne familije. Kaže da je Dodik legalizovao institucije BiH priznavanjem i otkupljivanjem zatvorske kazne, i dodao da se odluke koje parlament donosi ne sprovode.

Međutim, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić kaže da opozicija širi laži.

"To je velika laž i poraz svakog čovjeka koji ima državljanstvo Republike Srpske. Ovdje su širene laži i nevjerovatne stvari. Svi ste pogledali ko je i kada predložio", rekao je Stevandić tokom rasprave na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru nove vlade Srpske.

On je naglasio da je, prema svim zakonima Republike Srpske i BiH, Dodik legalno predložio mandatara za sastav nove vlade.

"Čak i po Ustavu BiH i po presudama njihovog suda je legalan prijedlog. To što ste rekli na konferenciji za štampu da prijedlog nije legalan je neistina", istakao je Stevandić, obraćajući se poslanicima opozicije.

Stevandić je rekao da za predstavnike vlasti Republike Srpske trenutna politička situacija predstavlja Staljingradsku bitku za Srpsku, te naveo da će Srpska pobijediti.

Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić Baštinac izjavila je da je Služba predsjednika Republike Srpske, kako su i ranije upoznali javnost, 23. avgusta uputila Narodnoj skupštini Republike Srpske Odluku Milorada Dodika, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, kojom je Savu Minića predložio kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske.

Pajić Baštinac je naglasila da je Dodik donio Odluku u skladu sa svojim "ustavnim ovlašćenjima predsjednika Republike Srpske".

"Sve i da su tačni navodi opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je mandatar Minić predložen na neustavan način i da će nova Vlada biti neustavna, podsjećamo da izvršnost (drugostepene) sudske odluke ne može nastupiti prije nego što je odluka uručena stranci u postupku, u ovom slučaju punomoćniku advokatu Goranu Bubiću, 28. avgusta, već je mogla postati izvršna tek 29. avgusta", pojasnila je Pajić Baštinac.

Ona je dodala da je Dodik legitimno izabrani predsjednik na opštim izborima i u skladu sa ovlaštenjima predsjednika Republike predložio je mandatara za sastav Vlade Republike Srpske.

"Stoga, još jednom ponavljam da su apsolutno netačni navodi opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini o neustavnosti buduće Vlade na čelu sa Savom Minićem, jer je prijedlog ustavan i u skladu s ovlaštenjima predsjednika Republike Srpske. Svima je već poznato da je autoritet opoziciji stranac Kristijan Šmit, koji nije legitimno izabran za visokog predstavnika, što je i sam priznao, i zato i iznose neistine i obmanjuju javnost u Republici Srpskoj", istakla je Pajić Baštinac.

