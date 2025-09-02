PDP bojkotuje novu Vladu RS: Ne želimo da učestvujemo u opasnim radnjama vladajućih (VIDEO)

Igor Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP-a, rekao je da ova stranka neće prisustvovati uvodnom obraćanju mandatara za sastav nove Vlade Save Minića.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Crnadak kaže da nije bilo konsultacija među opozicionim strankama, ali da misli da će i druge stranke opozicije takođe bojkotovati ovo obraćanje.

Crnadak je rekao da je odluka o predlaganju potpisana 23.8, odnosno u srijedu a da je odluka o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku donesena u ponedjeljak, te je naglasio da se ovim postupanjem u ozbiljan problem dovodi i Narodna skupština Republike Srpske.

"Ne želimo da dajemo podršku ovim opasnim radnjama vladajućih", poručio je on.

(MONDO)