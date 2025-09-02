logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

PDP bojkotuje novu Vladu RS: Ne želimo da učestvujemo u opasnim radnjama vladajućih (VIDEO) 5

PDP bojkotuje novu Vladu RS: Ne želimo da učestvujemo u opasnim radnjama vladajućih (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
5

Igor Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP-a, rekao je da ova stranka neće prisustvovati uvodnom obraćanju mandatara za sastav nove Vlade Save Minića.

PDP ne prisustvuje uvodnom obraćanju Save Minića Izvor: Mondo - Slaven Petković

Crnadak kaže da nije bilo konsultacija među opozicionim strankama, ali da misli da će i druge stranke opozicije takođe bojkotovati ovo obraćanje.

Crnadak je rekao da je odluka o predlaganju potpisana 23.8, odnosno u srijedu a da je odluka o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku donesena u ponedjeljak, te je naglasio da se ovim postupanjem u ozbiljan problem dovodi i Narodna skupština Republike Srpske.

"Ne želimo da dajemo podršku ovim opasnim radnjama vladajućih", poručio je on.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS Vlada RS PDP Igor Crnadak

Još iz INFO

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Tako i treba nek sami pojedu ono sto su i zasrali

Darko

Hapsite više ovog Crnjaka.PDP su izdajnici, prvi koji bi se u drugom svjetskom ratu pripojili Ustasama.

Gsj

Vazda je u istoriji bilo izdajnika svog naroda

Ali i

@Gsj Vazda je u istoriji bilo pljačkaša svog naroda

Ohoho

Slabići ste kao i uvijek

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ