Sve spremno za početak NSRS i izbor nove Vlade RS, Minić do posljednjeg trenutka sastavljao kabinet

Sve spremno za početak NSRS i izbor nove Vlade RS, Minić do posljednjeg trenutka sastavljao kabinet

Autor Brankica Spasenić
3

Posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će biti izabrana nova Vlada Republike Srpske mandatara Save Minića, počinje danas u Banjaluci.

Nova Vlada RS prijedlog u NSRS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iako je juče poslije podne održan sastanak vladajuće koalicije okupljene oko SNSD-a, do sada nisu precizno definisana niti javno saopštena personalna rješenja novih/starih ministara.

Minić ni nakon jučerašnjeg sastanka nije želio da javno govori ko ulazi u njegov kabinet, a do danas su se pojavile informacije da će novi ministar pravde RS biti predsjednik SPS-a Goran Selak. Dosadašnji ministar Miloš Bukejlović navodno je odbio da do kraja mandata vodi resor poljoprivrede.

Upitno je i mjesto ministra unutrašnjih poslova RS, jer se spekuliše da bi Siniša Karan mogao dobiti mjesto generalnog sekretara.

Iako je bilo dogovoreno da Nedeljko Čubrilović (Demos) ostane ministar saobraćaja, nakon protivljenja dijela njegovog članstva, on navjerovatnije odlazi iz Vlade, a na ovo mjesto dolazi Zoran Stevanović, aktuelni poslanik SNSD-a.

U Vladi RS bi se trebala pojaviti nova imena - Borivoje Golubović kao ministar prosvjete i Anđelka Kuzmić ministarka poljoprivrede.

Konačna imena ministara će za nekoliko trenutaka saopštiti mandatar Savo Minić, a u ovom trenutku je jedino poznat prijedlog dnevnog reda ove 25. posebne sjednice NSRS:

1. Izbor Vlade Republike Srpske

a) Program kandidata za predsjednika sa prijedlogom članova Vlade Republike Srpske;

b) Izbor predsjednika Vlade Srpske;

v) Izbor članova Vlade RS:

2. Polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.

(MONDO)

Vlada RS NSRS Savo Minić

Zemljo otvori se

Selak ministar, gasi svjetlo, motaj kablove...

Hahaha

Kad odete slavicu taj dan kao rodjendan, krsnu slavu i dan republike.

X men

@Hahaha brzo ce i to

