logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas izbor nove Vlade Srpske: Minić predstavlja ekspoze pred poslanicima

Danas izbor nove Vlade Srpske: Minić predstavlja ekspoze pred poslanicima

Autor Nikolina Damjanić
0

Narodna skupština Republike Srpske održaće danas u 10.00 časova posebnu sjednicu na kojoj će novi mandatar Savo Minić predstaviti ekspoze i predložiti sastav nove Vlade Srpske.

Posebna sjednica NSRS o Vladi RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Uoči sjednice, koalicioni partneri vlasti u Srpskoj juče su održali sastanak u Banjaluci na kojem su usaglašeni detalji oko podjele resora i sastava nove vlade.

Najveći dio ministara iz prethodnog saziva ostaće na svojim pozicijama, dok će promjene biti minimalne. Kada je riječ o SNSD-u, iz kojeg dolazi i novi premijer, moguće su manje korekcije u kadrovskim rješenjima, ali bez većih potresa u Vladi.

Koalicioni partneri SNSD-a uglavnom zadržavaju resore koje su i do sada vodili. Tako će lider SP Petar Đokić ostati na čelu Ministarstva energetike i rudarstva, a njegova stranka zadržava i Ministarstvo porodice, omladine i sporta koje vodi Selma Čabrić. Ujedinjenoj Srpskoj ostaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a Bojan Vipotnik nastavlja da obavlja funkciju ministra. DNS i NPS nastupaju kao zajednički politički blok, pa im u novoj Vladi pripada jedno ministarsko mjesto – Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, koje će i dalje voditi Senka Jujić. Prema dogovoru, njihov politički udio biće dodatno kompenzovan direktorskim funkcijama u javnim preduzećima. Nedeljko Čubrilović, lider DEMOS-a, ostaje ministar saobraćaja i veza.

Među promjenama koje se očekuju ističe se da će Goran Selak preuzeti funkciju ministra pravde RS, dok će dosadašnji ministar Miloš Bukejlović najvjerovatnije preći na čelo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, resora kojim je do sada upravljao upravo budući premijer Minić.

Podsjećamo, Radovan Višković je 18. avgusta podnio ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske, a nekoliko dana kasnije ona je potvrđena u Narodnoj skupštini. Višković je bio na čelu Vlade šest godina i osam mjeseci, a sada bi njegovu ulogu trebalo da preuzme Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS Vlada RS Savo Minić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ