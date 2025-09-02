Danas izbor nove Vlade Srpske: Minić predstavlja ekspoze pred poslanicima

Narodna skupština Republike Srpske održaće danas u 10.00 časova posebnu sjednicu na kojoj će novi mandatar Savo Minić predstaviti ekspoze i predložiti sastav nove Vlade Srpske.

Uoči sjednice, koalicioni partneri vlasti u Srpskoj juče su održali sastanak u Banjaluci na kojem su usaglašeni detalji oko podjele resora i sastava nove vlade.

Najveći dio ministara iz prethodnog saziva ostaće na svojim pozicijama, dok će promjene biti minimalne. Kada je riječ o SNSD-u, iz kojeg dolazi i novi premijer, moguće su manje korekcije u kadrovskim rješenjima, ali bez većih potresa u Vladi.

Koalicioni partneri SNSD-a uglavnom zadržavaju resore koje su i do sada vodili. Tako će lider SP Petar Đokić ostati na čelu Ministarstva energetike i rudarstva, a njegova stranka zadržava i Ministarstvo porodice, omladine i sporta koje vodi Selma Čabrić. Ujedinjenoj Srpskoj ostaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a Bojan Vipotnik nastavlja da obavlja funkciju ministra. DNS i NPS nastupaju kao zajednički politički blok, pa im u novoj Vladi pripada jedno ministarsko mjesto – Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, koje će i dalje voditi Senka Jujić. Prema dogovoru, njihov politički udio biće dodatno kompenzovan direktorskim funkcijama u javnim preduzećima. Nedeljko Čubrilović, lider DEMOS-a, ostaje ministar saobraćaja i veza.

Među promjenama koje se očekuju ističe se da će Goran Selak preuzeti funkciju ministra pravde RS, dok će dosadašnji ministar Miloš Bukejlović najvjerovatnije preći na čelo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, resora kojim je do sada upravljao upravo budući premijer Minić.

Podsjećamo, Radovan Višković je 18. avgusta podnio ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske, a nekoliko dana kasnije ona je potvrđena u Narodnoj skupštini. Višković je bio na čelu Vlade šest godina i osam mjeseci, a sada bi njegovu ulogu trebalo da preuzme Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede.

