Minić: Imam potpunu podršku vladajuće koalicije za rad nove vlade

Manadatar za sastav Vlade Repbulike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da ima potpunu podršku političkih stranaka koje čine vladajuću većinu u Srpskoj kada se govori o radu nove vlade.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Kada je riječ o izboru ministara još nešto ćemo iskristalisati, ali glavnina je završena", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

On je istakao da mu je čast što je mandatar, te da je svjestan odgovorosti.

"Koalicija okupljena oko SNSD-a pokazala je predanost kada je riječ o vitalnim interesima Republike Srpske. Jedno je sigurno, moramo nastaviti iskazivati jedinstvo", poručio je Minić.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlade Srpske, zakazana je za sutra u Banjaluci.

(MONDO/Srna)