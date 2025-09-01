logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić: Imam potpunu podršku vladajuće koalicije za rad nove vlade

Minić: Imam potpunu podršku vladajuće koalicije za rad nove vlade

Autor Nikolina Damjanić
0

Manadatar za sastav Vlade Repbulike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da ima potpunu podršku političkih stranaka koje čine vladajuću većinu u Srpskoj kada se govori o radu nove vlade.

Minić nakon sastanka koalicije u Banjaluci Izvor: Borislav Zdrinja

"Kada je riječ o izboru ministara još nešto ćemo iskristalisati, ali glavnina je završena", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

On je istakao da mu je čast što je mandatar, te da je svjestan odgovorosti.

"Koalicija okupljena oko SNSD-a pokazala je predanost kada je riječ o vitalnim interesima Republike Srpske. Jedno je sigurno, moramo nastaviti iskazivati jedinstvo", poručio je Minić.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlade Srpske, zakazana je za sutra u Banjaluci.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić koalicija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ