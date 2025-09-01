logo
Narodna skupština RS poništila javni konkurs za izbor Republičke izborne komisije

Autor Dušan Volaš
0

Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske poništila je javni konkurs za izbor Republičke izborne komisije.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Poništava se Javni konkurs za izbor Republičke izborne komisije od 17. juna 2025. godine", navodi se u Odluci Komisije za izbor i imenovanje od 21. avgusta 2025. godine, a koja je objavljena na sajtu Narodne skupštine Republike Srpske.

Ovaj potez dolazi nakon što je Ustavni sud BiH već ranije, 10. jula, poništio spomenuti konkurs, kao i sve druge akte donesene na osnovu ukinutog Izbornog zakona Republike Srpske.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH donio je prošle godine odluku u kojoj tvrdi da Izborni zakon Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH i Izbornim zakonom BiH, zato što se njime, kako je navedeno, preuzimaju nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

(Mondo)

