logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su novi ministri u Vladi Republike Srpske: Rotirali se Karan i Budimir, ostaju Đokić, Vidović, Šeranić.... 1

Ovo su novi ministri u Vladi Republike Srpske: Rotirali se Karan i Budimir, ostaju Đokić, Vidović, Šeranić....

Autor Brankica Spasenić
1

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić govorio je na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS detaljno o programu rada, a imao je poruku i za nove ministre, kao i nosioce javnih funcija.

Novi ministri u Vladi RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

„Salonski pristup i određenost od naroda, neće biti tolerisani“, istakao je Minić.

Minić je rekao da će tražiti odgovornot ne samo ministara, nego nosilaca svih javnih funkcija i zahtijevati „silazak u narod“, te najavio da će sjednice Vlade održavati u svim mjestima u RS.

Kao konkterne ciljeve nove Vlade RS, Minić je izdvojio: potvrditi i osnažiti status RS i osporavati svako neustavno djelovanje, reorganizacija institucija RS, javnih preuzeća i javne uprave, razmotriti ulogu pravosudnih insititucija, donijeti mjere za sprovođenje zakona u RS , nastaviti saradnju sa Srbijom.

Ovi zadaci, podrazumijevaju višepravaca djelovanja - kratkoročnu podršku domaćoj potrošnji, rast plata, penzija i drugih socijalnih davanja, jedinstvena baza 12.000 privrednih subjekata sa investicionom mapom, podrška izvoznicima, aktivacija radne snage poput programa "Start 20–25" za uključivanje mladih , "Aktivne žene", te "Iskustvo vrijedi" za penzionere.

Minić je najavio i Fond dječje štednje da svaka novorođena beba dobije račun koji raste do punoljetstva, kao i osnovanje Alimentacionog fonda po uzoru na Srbiju za pomoć roditeljima koji sami podižu djecu.

Što se tiče nove Vlade RS, do posljednjeg trenutka vodili su se pregovori oko personalnih rješenja, a u konačnici je dogovoreno da će ministarstva podijeliti:

Ministarstvo finansija – Zora Vidović (SNSD)

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Željko Budimir (SNSD)

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Danijel Egić (SNSD)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Anđelka Kuzmić (SNSD)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – Siniša Karan (SNSD)

Ministarstvo energetike i rudarstva – Petar Đokić (SP)

Ministarstvo saobraćaja i veza – Zoran Stevanović (SNSD)

Ministarstvo privrede i preduzetništva – Vojin Mitrović (SNSD)

Ministarstvo pravde – Goran Selak (SPS)

Ministarstvo prosvjete i kulture – Borivoje Golubović (SNSD)

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Alen Šeranić (SNSD)

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zlatan Klokić (SNSD)

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – Senka Jujić (NPS)

Ministarstvo trgovine i turizma – Denis Šulić (SNSD)

Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju RS – Bojan Vipotnik (Ujedinjena Srpska)

Ministarstvo porodice omladine i sporta – Selma Čabrić (SP).

Minić je u svom govoru veliku pažnju posvetio presudi Suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu oduzme mandat.

Poručio je da će do kraja mandata promovisati Dejtonski sporazum, podvukao kako je RS strana i potpisnica svih njegovih aneksa, kao i da je međunarodno priznata.

„Nalazimo se na istorijskoj prekretnici kada moramo nedvosmisleno odgovoriti da li će RS postojati u okviru Dejtonskog sporazuma ili nestati u izmišljenoj BiH koja počiva na vaninstitucionalnim nametanjima. Odgovor Vlade će biti jasan - ostajemo vjerni izvornom Dejtonu“, rekao je Minić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS NSRS Savo Minić

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemljo otvori se

Selak ministar, gasi svjetlo, motaj kablove...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ