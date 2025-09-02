Ovo su novi ministri u Vladi Republike Srpske: Rotirali se Karan i Budimir, ostaju Đokić, Vidović, Šeranić....

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić govorio je na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS detaljno o programu rada, a imao je poruku i za nove ministre, kao i nosioce javnih funcija.

„Salonski pristup i određenost od naroda, neće biti tolerisani“, istakao je Minić.

Minić je rekao da će tražiti odgovornot ne samo ministara, nego nosilaca svih javnih funkcija i zahtijevati „silazak u narod“, te najavio da će sjednice Vlade održavati u svim mjestima u RS.

Kao konkterne ciljeve nove Vlade RS, Minić je izdvojio: potvrditi i osnažiti status RS i osporavati svako neustavno djelovanje, reorganizacija institucija RS, javnih preuzeća i javne uprave, razmotriti ulogu pravosudnih insititucija, donijeti mjere za sprovođenje zakona u RS , nastaviti saradnju sa Srbijom.

Ovi zadaci, podrazumijevaju višepravaca djelovanja - kratkoročnu podršku domaćoj potrošnji, rast plata, penzija i drugih socijalnih davanja, jedinstvena baza 12.000 privrednih subjekata sa investicionom mapom, podrška izvoznicima, aktivacija radne snage poput programa "Start 20–25" za uključivanje mladih , "Aktivne žene", te "Iskustvo vrijedi" za penzionere.

Minić je najavio i Fond dječje štednje da svaka novorođena beba dobije račun koji raste do punoljetstva, kao i osnovanje Alimentacionog fonda po uzoru na Srbiju za pomoć roditeljima koji sami podižu djecu.

Što se tiče nove Vlade RS, do posljednjeg trenutka vodili su se pregovori oko personalnih rješenja, a u konačnici je dogovoreno da će ministarstva podijeliti:

Ministarstvo finansija – Zora Vidović (SNSD)

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Željko Budimir (SNSD)

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Danijel Egić (SNSD)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Anđelka Kuzmić (SNSD)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – Siniša Karan (SNSD)

Ministarstvo energetike i rudarstva – Petar Đokić (SP)

Ministarstvo saobraćaja i veza – Zoran Stevanović (SNSD)

Ministarstvo privrede i preduzetništva – Vojin Mitrović (SNSD)

Ministarstvo pravde – Goran Selak (SPS)

Ministarstvo prosvjete i kulture – Borivoje Golubović (SNSD)

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Alen Šeranić (SNSD)

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zlatan Klokić (SNSD)

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – Senka Jujić (NPS)

Ministarstvo trgovine i turizma – Denis Šulić (SNSD)

Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju RS – Bojan Vipotnik (Ujedinjena Srpska)

Ministarstvo porodice omladine i sporta – Selma Čabrić (SP).

Minić je u svom govoru veliku pažnju posvetio presudi Suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu oduzme mandat.

Poručio je da će do kraja mandata promovisati Dejtonski sporazum, podvukao kako je RS strana i potpisnica svih njegovih aneksa, kao i da je međunarodno priznata.

„Nalazimo se na istorijskoj prekretnici kada moramo nedvosmisleno odgovoriti da li će RS postojati u okviru Dejtonskog sporazuma ili nestati u izmišljenoj BiH koja počiva na vaninstitucionalnim nametanjima. Odgovor Vlade će biti jasan - ostajemo vjerni izvornom Dejtonu“, rekao je Minić.

