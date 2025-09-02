Ovo su novi ministri u Vladi Republike Srpske: Rotirali se Karan i Budimir, ostaju Đokić, Vidović, Šeranić....

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić govorio je na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS detaljno o programu rada, a imao je poruku i za nove ministre, kao i nosioce javnih funcija.
„Salonski pristup i određenost od naroda, neće biti tolerisani“, istakao je Minić.
Minić je rekao da će tražiti odgovornot ne samo ministara, nego nosilaca svih javnih funkcija i zahtijevati „silazak u narod“, te najavio da će sjednice Vlade održavati u svim mjestima u RS.
Kao konkterne ciljeve nove Vlade RS, Minić je izdvojio: potvrditi i osnažiti status RS i osporavati svako neustavno djelovanje, reorganizacija institucija RS, javnih preuzeća i javne uprave, razmotriti ulogu pravosudnih insititucija, donijeti mjere za sprovođenje zakona u RS , nastaviti saradnju sa Srbijom.
Ovi zadaci, podrazumijevaju višepravaca djelovanja - kratkoročnu podršku domaćoj potrošnji, rast plata, penzija i drugih socijalnih davanja, jedinstvena baza 12.000 privrednih subjekata sa investicionom mapom, podrška izvoznicima, aktivacija radne snage poput programa "Start 20–25" za uključivanje mladih , "Aktivne žene", te "Iskustvo vrijedi" za penzionere.
Minić je najavio i Fond dječje štednje da svaka novorođena beba dobije račun koji raste do punoljetstva, kao i osnovanje Alimentacionog fonda po uzoru na Srbiju za pomoć roditeljima koji sami podižu djecu.
Što se tiče nove Vlade RS, do posljednjeg trenutka vodili su se pregovori oko personalnih rješenja, a u konačnici je dogovoreno da će ministarstva podijeliti:
Ministarstvo finansija – Zora Vidović (SNSD)
Ministarstvo unutrašnjih poslova – Željko Budimir (SNSD)
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Danijel Egić (SNSD)
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Anđelka Kuzmić (SNSD)
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – Siniša Karan (SNSD)
Ministarstvo energetike i rudarstva – Petar Đokić (SP)
Ministarstvo saobraćaja i veza – Zoran Stevanović (SNSD)
Ministarstvo privrede i preduzetništva – Vojin Mitrović (SNSD)
Ministarstvo pravde – Goran Selak (SPS)
Ministarstvo prosvjete i kulture – Borivoje Golubović (SNSD)
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Alen Šeranić (SNSD)
Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zlatan Klokić (SNSD)
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – Senka Jujić (NPS)
Ministarstvo trgovine i turizma – Denis Šulić (SNSD)
Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju RS – Bojan Vipotnik (Ujedinjena Srpska)
Ministarstvo porodice omladine i sporta – Selma Čabrić (SP).
Minić je u svom govoru veliku pažnju posvetio presudi Suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu oduzme mandat.
Poručio je da će do kraja mandata promovisati Dejtonski sporazum, podvukao kako je RS strana i potpisnica svih njegovih aneksa, kao i da je međunarodno priznata.
„Nalazimo se na istorijskoj prekretnici kada moramo nedvosmisleno odgovoriti da li će RS postojati u okviru Dejtonskog sporazuma ili nestati u izmišljenoj BiH koja počiva na vaninstitucionalnim nametanjima. Odgovor Vlade će biti jasan - ostajemo vjerni izvornom Dejtonu“, rekao je Minić.
(MONDO)