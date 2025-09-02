Ministri nove Vlade RS: Od finansija do zdravstva – pogledajte njihove biografije

Narodna skupština Republike Srpske uskoro će razmatrati novu Vladu, a mandatar Savo Minić predstavio je kandidate za ministre. Evo šta piše u njihovim biografijama.

Zora Vidović - Ministar finansija Republike Srpske

Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, Opština Srbac. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Srpcu, a Ekonomski fakultet 1978. godine u Beogradu U profesionalnoj karijeri bila je finansijski rukovodilac u preduzeću "Stirokart" Srbac, direktor Uprave prihoda u Srpcu, direktor Filijale "Banjalučke banke" i direktor filijale "Balkan investiciona banka" u Srpcu, direktor "Živinoprodukta" u Srpcu, direktor Mikrokreditne organizacije "Mikrokredit" u Srpcu, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u dva mandata, direktor Poreske uprave Republike Srpske i ministar. finansija u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Željko Budimir - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske

Rođen je 1977. godine u Sanskom Mostu, gdje je živio sa porodicom. Od 1995. godine živi u Banjaluci, gdje završava Pravni fakultet. Na Fakultetu političkih nauka magistrirao je, a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu stiče zvanje doktora političkih nauka Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Banjaluci. Na početku profesionalne karijere radija je u kompaniji Telekom Srpske Banjaluka kao rukovodilac sektora za pravne poslove. Od 2020. godine savletnik je srpskog člana Predsedništva BiH za međunarodne odnose. Od 2022. godine obavljao je dužnosti ministra u Vladi Republike Srpskoj za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Po nacionalnosti je Srbin.

Siniša Karan - Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske

Rođen je 1962. godine u Grabovcu, Opština Beli Manastir. U Kuprešu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao je na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu. Magistarske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gdje je odbranio i doktorsku disertaciju. Redovni je profesor na Pravnom fakultetu Panevropskog univerziteta "Apeiron", Banjaluka i Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banjaluka. Radio je u organima unutrašnjih poslova na radnim poslovima i zadacima - komandira stanice policije Kupres, sekretara SUP-a Kupres, načelnika Odjeljenja kriminaliteta Stanice javne bezbjednosti Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, načelnika krivičnih istraga SIPA-e, te načelnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA-e. U Službi predsjednika Republike Srpske obavljao je poslove savjetnika predsjednika za bezbjednost, te Generalnog sekretara predsjednika Republike Srpske. Obavljao je poslove Generalnog sekretara Vlade Republike Srpske. Od 2022. godine bio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Zoran Stevanović - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske

Rođen 1965. godine u mjestu Trnovica kod Zvornika. Završio je osnovnu školu u Roćeviću, a srednju u Loznici. Nakon toga 1989. godine diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, geodetski odsjek sa prosečnom ocjenom 8,70 i time stiče zvanje diplomirani inžinjer geodezije. Radio je kao asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Potom je radio do 1992. godine kao šef Katastra u opštini Kalesija. Od 2007. do 2022. godine bio je načelnik i gradonačelnik Zvornika. Od 2022. godine je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Direktor "Alumina" d.o.o. Zvornik. Predsjednik Upravnog odbora "Boksit" a.d. Milići. Po nacionalnosti je Srbin.

Petar Đokić - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske

Rođen je 1961. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Obavljao je više visokih političkih dužnosti na nivou grada Brčko. U višem mandatu je biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Obavljao je dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite u periodu od 2011. do 2014. godine. Od 2014. do 2018. godine obavljao je funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Od 2018. godine obavlja dužnost ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Alen Šeranić - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjaluci Završio je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine, te specijalizaciju iz epidemiologije. Master tezu je odbranio u okviru programa Univerziteta Kil u Velikoj Britaniji. Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ, nakon čega je karijeru nastavio na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpskoj. U maju 2018. godine imenovan je na funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpskoj, a od oktobra 2018. godine, po ovlašćenju predsjednice Vlade Republike Srpske obavljao je i funkciju ministra prosvjete i kulture. Od 2018. godine je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Zlatan Klokić - Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske

Rođen je 1983. u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci. Radio je u preduzeću "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, radna jedinica "Elektrodistribucija" Prnjavor, a obavljao je i poslove rukovodioca radne jedinice Krajem decembra 2014. imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok od 2018. godine obavlja funkciju ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Borivoje Golubović - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske

Rođen 1970. godine, u Derventi Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Derventi, srednje obrazovanje završio je u Derventi, studirao je u Beogradu, Novom Sadu i u Banjaluci, te je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste, a potom i magistra ekonomije. Od 1999. do 2001. godine, radio u fabrici cijevi„ Unis" Derventa, na radnom mjestu šefa službe za nabavku, od 2003. do 2016. godine, radio u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, gdje je obavljao poslove šefa biroa Doboj i Pomoćnika generalnog direktora, od 2016. do 2020. godine, obavljao je poslove Načelnika opšte uprave u Gradu Derventa, a nakon isteka mandata nastavlja raditi u Zavodu za zapošljavanje, filijala Doboj. Oženjen i otac dvoje djece. Po nacionalnosti Hrvat.

Bojan Vipotnik - Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Radio je u Komercijalnoj banci Banjaluka kao stručni saradnik i viši stručni saradnik, bio je direktor preduzeća Nova konsalting d.o.o., te šef Kabineta ministra prosvjete i kulture. Od 2022. godine je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpskoj. Po nacionalnosti je Hrvat.

Vojin Mitrović - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpskoj

Rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac Osnovnu i srednju školu je završio u Bijeljini, dok je diplomiranog mašinskog inžinjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je i magistrirao, a zatim i doktorirao. Radio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u fabrici "Majevica" u Bačkoj Palanci, u Fabrici "Panafleks" u Bijeljini, te je bio direktor u firmi "Oktan promet". U oktobru 2014. godine postaje poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na Opštim izborima 2018. godine je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Od decembra 2019. godine imenovan je za ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministra BiH. Na opštim izborima 2022. godine ponovo je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ministar privrede i preduzetništva od 2022. godine. Po nacionalnosti je Srbin.

Anđelka Kuzmić - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Rođena 7. jula 1985. godine. Diplomirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, Odsjek za italijanski jezik i književnost. Od 2011. godine ovlašćena je kao sudski tumač za italijanski jezik. Profesionalno iskustvo započela je u privatnom sektoru, gdje je obavljala i funkciju direktora do 2013. godine. Nakon toga je radila u Gradskoj upravi Doboj, a zatim u PU "Majke Jugović" Doboj. Od 2021. godine obavlja dužnost direktora PU "Majke Jugović" Doboj. Ispit za službenika za javne nabavke položila je 2020. godine. Po nacionalnosti je Hrvatica.

Denis Šulić - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske

Rođen 25. maja 1992. godine u Gradišci. Po zanimanju diplomirani politikolog. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, na smjeru Javna uprava i javne politike. Na opštim izborima 2018. godine i 2022. godine biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U periodu od marta 2020. godine vršio je dužnost potpredsjednika Narodne skupštine Republike srpske, a u periodu od 2021. godine u nekoliko navrata po ovlašćenju predsjednika Narodne skupštine Republike srpske rukovodio je Narodnom skupštinom Republike Srpske. Dobrovoljni davalac krvi koji je do sada donirao krv 30 puta. Aktiviran u sportskim i drugim organizacijama. Od marta 2023. godine, ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpskoj. Oženjen, otac jednog djeteta. Po nacionalnosti Bošnjak.

Goran Selak - Ministar pravde Republike Srpske

Rođen 26. novembra 1983. godine. Živio je u Banjaluci. Vojni rok je odslužio u Vojsci Republike Srpskoj. Diplomirao na Univerzitetu "Privredna akademija" u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio na istom Univerzitetu, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe. Prošle godine završio Visoke studije bezbjednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane Republike Srbije. Dobitnik srednjovijekovnog mača od strane predsjednika Republike Srbije. Zaposlen u Ministarstvu pravde Republike Srpske od 2005. godine, gdje je obavljao više rukovodnih poslova 19 godina, uključujući i dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka pet godina. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u desetom sazivu. Odbornik u Skupštini grada Banjaluka. Predsjednik Socijalističke partije Srpske. Oženjen je i otac troje dece. Po nacionalnosti je Srbin.

Danijel Egić - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Rođen u februaru 1972. godine. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci stekao je zvanje diplomirani inžinjer poljoprivrede. Od 2002. do 2011. godine obavljao je različite poslove u struci. Od oktobra 2012. godine zaposlen je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, gdje je od 2014. godine obavljao poslove rukovodioca Područne jedinice Prijedor. Od 2021. godine do izbora za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, radio je u Gradskoj upravi Prijedor na mjestu načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj. Od 2022. godine ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpskoj. Učesnik je Odbrambeno-otadžbinskog rata i ratni vojni invalid. Otac je dvoje djece. Po nacionalnosti Srbin.

Senka Jujić - Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj

Rođena je 1963. godine u Bosanskoj Dubici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Radila je u opštinskoj upravi društvenih prihoda u Bosanskoj Dubici, Stanici javne bezbjednosti Bosanska Dubica, u opštinskom Sekretarijatu za privredu i finansije u Kozarskoj Dubici, u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, a od 2020. godine je ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpskoj. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Selma Čabrić - Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske

Rođena je 29.5.1980. godine u Doboju. Osnovnu školu završila je u Doboju i Vrsaru, a srednju školu u Štutgartu. Na fakultetu u Zenici stekla je diplomiranog profesora razredne nastave, nakon čega će početi raditi u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Doboju. U ovoj obrazovnoj ustanovi je osam godina radila u nastavi, a nakon toga je imenovana za pomoćnika direktora škole. Tečno govori njemački jezik i služi se engleskim i italijanskim jezikom. Ima položen ispit za sudskog tumača i prevodioca za njemački jezik. Udata, majka dvoje d.ece. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

