SDS napustio sjednicu NSRS tokom obraćanja mandatara: Minić za tri godine doveo do kolapsa u šumskim gazdinstvima

Poslanici SDS-a i PDP-a napustili su sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na početku obraćanja mandatara za sastav nove vlade Srpske Save Minića.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak rekao je novinarima da poslanici ove opozicione stranke neće prisustvovati podnošenju ekspozea, ali hoće raspravi koja će uslijediti.

Crnadak kaže da poslanici PDP-a ne prisustvuju obraćanju Minića jer smatraju da nije ni mogao biti predložen jer je, kako je naveo, Miloradu Dodiku CIK BiH oduzeo predsjednički mandat.

Ognjen Bodiroga, šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je da je predlaganje Save Minića za novog premijera Republike Srpske protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zbog toga poslanici ove strane neće biti u sali tokom Minićevog obraćanja.

"Čovjek je za tri godine na ministarskoj poziciji doveo do kolapsa u nekoliko šumskih gazdinstava”, rekao je Bodiroga.

U Banjaluci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlade Srpske.

Mandatar Savo Minić istakao je da će nova vlada do kraja svog mandata promovisati i naglašavati, Dejtonskim sporazumom utemeljen stav, da je Republika Srpska strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i potpisnica svih njegovih aneksa, te strana koja je međunarodno priznata tokom usaglašavanja Ženevskih i NJujorških principa koji su prethodili dejtonskim pregovorima.

(MONDO)