Vukanović u svom maniru o novim ministrima: Ko se „lača mati“, ko je lojalan, a koga poslati u Katar (VIDEO)

Šef Kluba poslanika „Za pravdu i red“ Nebojša Vukanović danas je u svom maniru kritikovao kandidate za ministre u Vladi RS koje je predložio mandatar Savo Minić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović se osvrnuo na to da su imena ministara dogovarana do posljednjeg časa, odnosno da početka današnje posebne sjednice Narodne skupštine RS.

„Nakon tri porođajne muke, carski rez je izvršio Milorad Dodik. On je jutros u 10 sati rekao - 'e, ovako, ako hoćete-hoćete“, istakao je Vukanović.

Potom se obratio budućem ministru pravde Goranu Selaku (SPS).

„Čuo sam u vašoj biografiji da ste dobili neki mač od Srbije. Kumim vas bogom, nemojte ga isukati, jer ako vi i Željko Budimir (budući ministar unutrašnjih poslova) isučete, moja glava je prva. Što bi rekla Ana Brnabić 'ko se lača mati...“, dodao je Vukanović.

Govoreći o Budimiru, koji je u dosadašnjem mandatu bio ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Vukanović je ocijenio da je njegova kvalifikacija „lojalnost“.

„Kakve veze njegova biografija ima sa policijom. Koja je njegova referenca, osim da je lojalan“, smatra Vukanović.

Komentarisao je i još jedan ministarski mandat Petru Đokiću.

„Mačka ima sedam života, a Đokić 14. Ne znam koja mu je ovo Vlada koju je pretekao i preživio. Želim da uložim amandman na vašu biografiju koja je najimpresivnija. Ranije se čitalo da ste diplomirali u Londonu i umjesto da se i sada stavi kao ključna stvar - 'imamo londonskog đaka', Savo Minić vam to izbriše. Nije u redu, to je diskriminacija, želim da se to ispravi“,poručio je Vukanović.

Govoreći o slučajevima Vijadukt, Comsar i drugima, a koji su RS i BiH koštali milionskih gubitaka, Vukanović je dodao da bi Đokić trebalo da vodi Katar.

„Oni imaju neograničene rezerve plina, vjerujem da bi ih odvukao u minus za dvije godine. Zamolio bih da uzmu gospodina Đokića u Katar, da nas bar jednu godinu oslobodi“, poručio je Vukanović.

(MONDO)