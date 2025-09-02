Bez prisustva opozicije: Izabrana nova Vlada Srpske, Minić najavio žestok tempo (FOTO)

Poslanici vladajuće koalicije okupljene oko SNSD-a, večeras su na posebnoj sjednici skupštine izabrali novu Vladu Republike Srpske sa premijerom Savom Minićem.

Izvor: NSRS

Opozicija večeras nije bila u skupštinskoj sali tokom glasanja o novoj Vladi RS, a ranije nisu prisustvovali ni izlaganju ekspozea.

Minić je večeras u završnoj riječi u NSRS, najavio "žestok tempo" u Vladi RS koju bi trebao voditi do Opštih izbora naredne godine.

Komentarisao je i opaske opozicije da je kum porodice Dodik i poručio da se opozicija bavi trivijalnim stvarima, a da se on ne bavi tuđim privatnim odnosima i kumstvima.

"Doći će vrijeme kada Savo Minić neće biti premijer, ali opet nećete biti vi. Vama 20 godina narod kaže da vas ne želi", uzvratio je Minić opoziciji.

Objašnjavao je i da je ostavka njegovog prethodnika Radovana Viškovića, došla sa ciljem da se formira Vlada nacionalnog jedinstva koju je incirao SNSD, ali da opozicija nije bila spremna na to.

S obzirom na to da mu je mandat dao Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH (CIK) oduzela mandat a nakon pravosnažne presude Suda BiH, opozicioni poslanici su tokom današnje skupštinske rasprave u više navrata doveli u pitanje ustavnost i legitimitet ovakve Vlade.

U završnoj riječi je reagovao Minić.

"Samo jednom je poslanika Mihajilica to rekao za Kristijana Šmita, a za Milorada Dodika 160 puta i za mene 100 puta ste govorili da li smo mi legalni ili legitimni...", kazao je Minić.

Obećao je da će prva opština koju će posjetiti kao premijer biti Šamac, gdje je ranije bio načelnik, a najavio je i radikalan zaokret u javnom preduzeću Šume RS do kraja 2026. godine.

Ponovio je da RS ima pravo na samoopredjeljenje, te da ukoliko "ugovor sa Federacijom BiH nije održiv, zakon poznaje prigovor a nakon toga ide raskid ugovora".

Novi premijer i ministri su na kraju današnjeg zasjedanja potpisali svečane zakletve.

(Mondo)