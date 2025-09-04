Sredstva prvobitno planirana za jedan novi: Srpska nabavlja dva višenamjenska helikoptera za 14,6 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici više odluka, a među najznačajnijima je izmjena plana za nabavku višenamjenskih helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova RS.
Kako je saopšteno iz Vlade Republike Srpske, umjesto jednog novog helikoptera, plan je nabaviti dva korištena.
Sredstva u iznosu od 14.625.000,00 KM, koja su prvobitno planirana za kupovinu jednog novog helikoptera, sada će biti preusmjerena za finansiranje nabavke dva polovna. Odluka je donesena nakon analize tržišta i procjene Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS.
"Uprava za vazduhoplovstvo cijeni da postojeća flota helikoptera MUP-a Republike Srpske nije dovoljna za efikasno obavljanje svih propisanih zadataka, i ista je, nakon izvršene cjelokupne analize i ispitivanja tržišta, utvrdila da je, umjesto nabavke jednog novog višenamjenskog helikoptera, kako je prvobitno predviđeno, cjelishodnije izvršiti nabavku dva korištena višenamjenska helikoptera, za isti iznos sredstava", navodi se u Informaciji.
Helikopteri će služiti, kako se ističe, za širok spektar zadataka.
"Pored gašenja požara, ovi helikopteri treba da služe za prevoz unesrećenih i bolesnih, kao i za reagovanje u drugim kriznim situacijama poput poplava, snježnih nameta i ostalih elementarnih nepogoda", ističe se u saopštenju.
Vlada je usvojila i Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima industrije za prvih šest mjeseci 2025. godine. U saopštenju se navodi da industrija u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva čini 46,39% ukupne industrijske proizvodnje Republike Srpske.
"Ohrabrujući su i podaci koji pokazuju rast industrijske proizvodnje u tri oblasti - proizvodnji koksa i rafinisanih naftnih proizvoda (4,3%), proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda (7,1%) i proizvodnji nemetalnih minerala (2,5%)," saopšteno je iz Vlade RS.
Iako su u nekim sektorima zabilježeni padovi, poput proizvodnje baznih metala (-27,4%), ukupna spoljnotrgovinska razmjena oblasti nadležnih za Ministarstvo energetike i rudarstva veća je za 5,5%.
"Izvoz je zabilježio značajan rast od 14,7%," naglašeno je u Informaciji.
Na sjednici je donesena i odluka o podršci obrazovanju. Vlada Republike Srpske odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za JU "Poljoprivredna škola" u Banjaluci, a novac je namijenjen za opremanje prostorija za praktičnu nastavu u pekarskoj struci.
