Sredstva prvobitno planirana za jedan novi: Srpska nabavlja dva višenamjenska helikoptera za 14,6 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici više odluka, a među najznačajnijima je izmjena plana za nabavku višenamjenskih helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Vlade Republike Srpske, umjesto jednog novog helikoptera, plan je nabaviti dva korištena.

Sredstva u iznosu od 14.625.000,00 KM, koja su prvobitno planirana za kupovinu jednog novog helikoptera, sada će biti preusmjerena za finansiranje nabavke dva polovna. Odluka je donesena nakon analize tržišta i procjene Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS.

"Uprava za vazduhoplovstvo cijeni da postojeća flota helikoptera MUP-a Republike Srpske nije dovoljna za efikasno obavljanje svih propisanih zadataka, i ista je, nakon izvršene cjelokupne analize i ispitivanja tržišta, utvrdila da je, umjesto nabavke jednog novog višenamjenskog helikoptera, kako je prvobitno predviđeno, cjelishodnije izvršiti nabavku dva korištena višenamjenska helikoptera, za isti iznos sredstava", navodi se u Informaciji.

Helikopteri će služiti, kako se ističe, za širok spektar zadataka.

"Pored gašenja požara, ovi helikopteri treba da služe za prevoz unesrećenih i bolesnih, kao i za reagovanje u drugim kriznim situacijama poput poplava, snježnih nameta i ostalih elementarnih nepogoda", ističe se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima industrije za prvih šest mjeseci 2025. godine. U saopštenju se navodi da industrija u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva čini 46,39% ukupne industrijske proizvodnje Republike Srpske.

"Ohrabrujući su i podaci koji pokazuju rast industrijske proizvodnje u tri oblasti - proizvodnji koksa i rafinisanih naftnih proizvoda (4,3%), proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda (7,1%) i proizvodnji nemetalnih minerala (2,5%)," saopšteno je iz Vlade RS.

Iako su u nekim sektorima zabilježeni padovi, poput proizvodnje baznih metala (-27,4%), ukupna spoljnotrgovinska razmjena oblasti nadležnih za Ministarstvo energetike i rudarstva veća je za 5,5%.

"Izvoz je zabilježio značajan rast od 14,7%," naglašeno je u Informaciji.

Na sjednici je donesena i odluka o podršci obrazovanju. Vlada Republike Srpske odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za JU "Poljoprivredna škola" u Banjaluci, a novac je namijenjen za opremanje prostorija za praktičnu nastavu u pekarskoj struci.

