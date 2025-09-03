logo
"Znaće se ko nije ažuran": Minić otkrio šta će prvo uraditi kao premijer Srpske

Autor Dragana Božić
0

Novoimenovani premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će prvo zakazati sjednicu Vlade i tražiti od svakog ministra da mu dostavi šta će uraditi u prvih 100 dana.

Savo Minić otkrio planove Vlade RS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Odmah krećemo na teren", naglasio je Minić na konferenciji za novinare.

On je napomenuo da će nakon svakog sastanka Vlade Srpske biti organizovana konferencija za medije, te da će se odmah će se znati koji ministar možda i nije ažuran. 

Novoizabrani premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada Srpske dati svu podršku u servisiranju svih kategorija, pa i prevoznicima, te naglasio da će u kontaktima sa Inspektoratom i resornim ministrom utvrditi šta se može odmah učiniti kako bi se pomoglo jer roba koju prevoze ne smije da čeka.

Minić je nakon sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika" BiH istakao da Vlada Srpske održava kontinuitet koji se odnosi na servisiranja određenih potreba i obaveza.

"U pripremi za sutrašnji sastanak zvao sam direktora Inspektorata Srpske i razgovarali smo, između ostalog, i o tome da prevoznici ne treba da čekaju", rekao je Minić novinarima.

On je dodao da će Republika Srpska dati svu podršku u servisiranju svih kategorija, pa i kada je riječ o prevoznicima.

"Dogovorili smo sastanak i sa novoizabranim ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem, da vidimo šta je to što Vlada Republike Srpske može odmah da uradi, kako bi se problemi riješili", naglasio je Minić.

On je najavio da će uložiti napore kako bi na dodatno bila unaprijeđena međunarodna saradnja Republike Srpske, te istakao da je to važno i u pogledu razvoja transportne komunikacije.

"I u ekspozeu sam naveo da su prevoznici ambasadori Republike Srpske, te da izvoznici ne mogu funkcionisati bez njih", rekao je Minić.

Na sastanku Minića sa predstavnicima Konzorcijuma"Loistika" rečeno je da je transportna komunikacija krvotok privrede u BiH, te je neophodno da im se omogući normalan rad. 

(Srna/Mondo)

