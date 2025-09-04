logo
Radojičić: Nova Vlada RS je samo "kozmetika", bez stvarnih promjena 3

Radojičić: Nova Vlada RS je samo "kozmetika", bez stvarnih promjena

Autor Nikolina Damjanić
3

Predsjednik Nezavisnog pokreta Igor Radojičić ocijenio je da je nova Vlada Republike Srpske zapravo vlada kontinuiteta, bez suštinskih promjena u politici i načinu rada.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Zamijenjeno je par fotelja, a nastavlja se ista politika. Većina ministara je zadržala svoja mjesta, a do ministarskih pozicija dolazi se ili nepotizmom, stranačkim isticanjem ili sasvim slučajno", rekao je Radojičić.

On tvrdi da se "ministrom postaje bez kvalifikacija i predznanja za imenovanu poziciju" te dodaje da je nakon jedne loše vlade urađena samo površna kozmetika.

"Nerealna su bilo kakva očekivanja od nove Vlade", naglasio je lider Nezavisnog pokreta.

Radojičić upozorava i na problem legalnosti i ograničenog kapaciteta nove izvršne vlasti.

"Od ove Vlade ne treba očekivati ništa novo", poručio je.

Prema njegovim riječima, stvarni napredak može se postići jedino sistemskom promjenom.

"To znači da se na demokratskim izborima iduće godine mora promijeniti i koalicija na vlasti i loš sistem, te uspostaviti prava, stručna vlada i vlast", zaključio je Radojičić.

(MONDO)

Tagovi

Vlada RS Igor Radojičić

MOŽE LI OVO NEKO PREDLOŽITI?

Zašto se na birališta ne bi uveli katalozi s 30 pitanja tipa: "Koji je najveći grad u Republici Srpskoj" ili "Koliko je 60% od 60"? Svako ko bi inače glasao izvuče 5 pitanja i s 5 tačnih odgovora stekne pravo glasa.

Bager

Vidi se kakva si ti kozmetika bez SNSDa i koji ti je rejting. Pričao si da si treći put, a sad lafo opozicionar, znači lagao si birače

Vaske

Pljujš mo onima koi su te stvorili sramoto.

