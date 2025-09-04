Radojičić: Nova Vlada RS je samo "kozmetika", bez stvarnih promjena

Predsjednik Nezavisnog pokreta Igor Radojičić ocijenio je da je nova Vlada Republike Srpske zapravo vlada kontinuiteta, bez suštinskih promjena u politici i načinu rada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Zamijenjeno je par fotelja, a nastavlja se ista politika. Većina ministara je zadržala svoja mjesta, a do ministarskih pozicija dolazi se ili nepotizmom, stranačkim isticanjem ili sasvim slučajno", rekao je Radojičić.

On tvrdi da se "ministrom postaje bez kvalifikacija i predznanja za imenovanu poziciju" te dodaje da je nakon jedne loše vlade urađena samo površna kozmetika.

"Nerealna su bilo kakva očekivanja od nove Vlade", naglasio je lider Nezavisnog pokreta.

Radojičić upozorava i na problem legalnosti i ograničenog kapaciteta nove izvršne vlasti.

"Od ove Vlade ne treba očekivati ništa novo", poručio je.

Prema njegovim riječima, stvarni napredak može se postići jedino sistemskom promjenom.

"To znači da se na demokratskim izborima iduće godine mora promijeniti i koalicija na vlasti i loš sistem, te uspostaviti prava, stručna vlada i vlast", zaključio je Radojičić.

