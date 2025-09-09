Nova Vlada Republike Srpske preuzela dužnost, Minić najavio dinamiku rada (VIDEO/FOTO)

U Vladi Republike Srpske danas je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novog saziva Vlade RS, na čijem čelu je premijer Savo Minić.

Minić je nakon prve, konstitutivne sjednice poručio da će Vlada već u četvrtak održati redovnu sjednicu, te da će svi materijali za raspravu biti dostupni na vrijeme i transparentno, uključujući i medije.

"Sve kolege dobiće nalog da pripreme plan rada za prvih 100 dana. Novi ministri imaće rok do ponedjeljka, a stari do petka. Sljedeće sedmice održaćemo zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije, kao i sjednicu van sjedišta – u Trebinju", izjavio je Minić.

Na pitanje o apelaciji delegata Ustavnom sudu, premijer je kratko odgovorio da se time neće baviti, jer, kako je rekao, „njihovi mediji pričaju svoju priču, a mi ćemo raditi svoj posao“.

Vlada Republike Srpske dobila je svoj novi-stari sastav u kojem dominira kontinuitet SNSD-a i koalicionih partnera, ali i nekoliko iznenađenja. Iako je najveći dio ministarskih fotelja ostao u rukama dosadašnjih kadrova, u javnosti se najviše govori o četiri nova imena – Goran Selak, Zoran Stevanović, Anđelka Kuzmić i Borivoje Golubović, koja su po prvi put ušla u ministarski kabinet. Zoran Stevanović, rođen 1965. kod Zvornika, diplomirani je inžinjer geodezije i dugogodišnji gradonačelnik Zvornika, a sada i direktor „Alumine“ te predsjednik Upravnog odbora „Boksita“ iz Milića. Anđelka Kuzmić, rođena 1985. godine, diplomirala je italijanski jezik u Banjaluci i radila u privatnom i javnom sektoru, a posljednje tri godine bila je direktorica PU „Majke Jugović“ u Doboju.

Goran Selak, lider Socijalističke partije Srpske, doktor pravnih nauka i dugogodišnji zaposlenik Ministarstva pravde, obavljao je i dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka. On je i dobitnik srednjovjekovnog mača od predsjednika Srbije. Borivoje Golubović, rođen 1970. u Derventi, diplomirani je i magistar ekonomije, a radio je u Zavodu za zapošljavanje RS i gradskoj upravi Dervente.

Posebnu pažnju izazvale su i rotacije između Željka Budimira i Siniše Karana: Budimir je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj prešao na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je Karan, doskorašnji ministar unutrašnjih poslova, preuzeo resor nauke i visokog obrazovanja. Takva zamjena resora dvojice kadrova SNSD-a bila je jedno od većih iznenađenja ovog saziva.

Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministra trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

U "Službenom glasniku Republike Srpske" juče je objavljena odluka o izboru nove Vlade koja je danas stupila na snagu.

Ovo je uslijedilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske da iskoristi veto, odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi izbora nove Vlade iako su to ranije najavljivali.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju će predvoditi Savo Minić.

