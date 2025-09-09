Minić spreman za teren: Danas prva konstitutivna sjednica Vlade Republike Srpske

Nova Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem danas preuzima dužnost.
U Banjaluci će danas sa početkom u 10 časova biti održana prva konstitutivna sjednica na kojoj će biti izvrđena primopredaja dužnosti između prethodnog i novog saziva Vlade RS.
U "Službenom glasniku Republike Srpske" juče je objavljena odluka o izboru nove Vlade koja je danas stupila na snagu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da počinje da radi ono što je obećao u ekspozeu.
"Od sutra se vidimo na terenu - u pravom smislu te riječi... Bez kašnjenja, bez izgovora. Ko mora da napada, neka nastavi i bavi se time jesam li (ne)ustavan sve dok se to ne odražava na sistem i građane", napisao je predsjednik Vlade sinoć na "Iksu".
Од сутра се видимо на терену – у правом смислу те ријечи. Оно што сам обећао у експозеу, почињем да радим. Без кашњења, без изговора. Ко мора да напада, нека настави и бави се тиме јесам ли (не)уставан - све док се то не одражава на систем и грађане.— Саво Минић (@minic_savo)September 8, 2025
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je ranije da je zaokruživanjem zakonodavnog procesa demantovana priča o izboru i legitimitetu Vlade Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju će predvoditi Savo Minić.
U novoj Vladi su četiri nova ministra - saobraćaja i veza Zoran Stevanović, prosvjete i kulture Borivoje Golubović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i pravde Goran Selak.
Novi ministar unutrašnjih poslova je Željko Budimir, a ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, koji su zamijenili resore u novom sazivu.
Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministra trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.
Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik,
ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
(Srna/Mondo)