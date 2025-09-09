logo
Minić spreman za teren: Danas prva konstitutivna sjednica Vlade Republike Srpske

Autor Dragana Božić
0

Nova Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem danas preuzima dužnost.

6.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Banjaluci će danas sa početkom u 10 časova biti održana prva konstitutivna sjednica na kojoj će biti izvrđena primopredaja dužnosti između prethodnog i novog saziva Vlade RS.

U "Službenom glasniku Republike Srpske" juče je objavljena odluka o izboru nove Vlade koja je danas stupila na snagu.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da počinje da radi ono što je obećao u ekspozeu.

"Od sutra se vidimo na terenu - u pravom smislu te riječi... Bez kašnjenja, bez izgovora. Ko mora da napada, neka nastavi i bavi se time jesam li (ne)ustavan sve dok se to ne odražava na sistem i građane", napisao je predsjednik Vlade sinoć na "Iksu".

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je ranije da je zaokruživanjem zakonodavnog procesa demantovana priča o izboru i legitimitetu Vlade Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju će predvoditi Savo Minić.

U novoj Vladi su četiri nova ministra - saobraćaja i veza Zoran Stevanović, prosvjete i kulture Borivoje Golubović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i pravde Goran Selak.

Novi ministar unutrašnjih poslova je Željko Budimir, a ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, koji su zamijenili resore u novom sazivu.

Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministra trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik,
ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

(Srna/Mondo)

