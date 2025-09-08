Nova Vlada RS sutra zvanično stupa na dužnost: Odluka NSRS objavljena u Službenom glasniku

Vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloš Lukić izjavio je Srni da je objavljen novi broj ove publikacije u kojim je i odluka o izboru nove Vlade Republike Srpske koja će stupiti na snagu sutra.

Izvor: NSRS

"Mogu potvrditi da smo dobili dopis Narodne skupštine Republike Srpske. Odluke će stupiti na snagu sutra, odnosno dan nakon objavljivanja", precizirao je Lukić.

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je ranije Srni da nije pokrenut vitalni nacionalni interes Bošnjaka o izboru nove Vlade Srpske, što znači da mandat može biti preuzet.

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu Repubike Srpske, koju će predvoditi Savo Minić.

