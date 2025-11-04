logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cvijanović i Minić osudili odluku Ustavnog suda BiH: "Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa"

Cvijanović i Minić osudili odluku Ustavnog suda BiH: "Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa"

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Vlade RS Savo Minić oštro su komentarisali odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je odbio apelaciju Milorada Dodika, a čime je potvrđena pravosnažna presuda Suda BiH.

Cvijanović i Minić o odbijanju Dodikove apelacije Izvor: Srna

Cvijanović je kazala da bi bilo iznenađenje da je Ustavni sud, umjesto nelegalnog stranog intervencionizma, branio Ustav BiH.

„To bi bio pravi zemljotres“, dodala je, naglašavajući da se još jednom pokazalo da je pravda za Srbe u BiH ne samo spora, već i nedostižna.

„Niti je Kristijan Šmit imao pravo da donosi zakon umjesto parlamenta, niti je sud imao pravo da po njemu postupa. Ova odluka nije neočekivana, ali je destruktivna, kao i mnoge prethodne koje je Ustavni sud donosio. Ukoliko se laboratorija stranog intervencionizma hitno ne rasformira, budućnost BiH biće još neizvjesnija nego što se danas čini“, rekla je Cvijanović.

Savo Minić ocijenio je da je odbijanjem apelacije pravnog tima Dodika „zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH“.

„Ne mogu da shvatim kao pravnik – zar je moguće da Ustavni sud, koji ima zadatak da štiti Ustav BiH, u konkretnom slučaju štiti nelegalnog, nelegitimnog i nepostojećeg visokog predstavnika, akte koje nije donijela Parlamentarna skupština BiH i nepostojeća bonska ovlaštenja. Očekivao sam da se ovaj nakaradni progon legalno izabranog predsjednika nastavi i odluka nije iznenađujuća. Ovo je preduslov da se pravda traži na višim instancama“, kazao je Minić.

Minić je dodao da ovakvim postupkom Ustavni sud legalizuje izmjenu Krivičnog zakona koju je nametnuo "nelegalni stranac Kristijan Šmit", i da se radi o klasičnom političkom progonu prema legitimno izabranom predsjedniku RS.

„Ovo je propast pravosuđa i legalizacija nelegalnog visokog predstavnika“, zaključio je Minić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Željka Cvijanović Savo Minić Ustavni sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ