Cvijanović i Minić osudili odluku Ustavnog suda BiH: "Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Vlade RS Savo Minić oštro su komentarisali odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je odbio apelaciju Milorada Dodika, a čime je potvrđena pravosnažna presuda Suda BiH.

Izvor: Srna

Cvijanović je kazala da bi bilo iznenađenje da je Ustavni sud, umjesto nelegalnog stranog intervencionizma, branio Ustav BiH.

„To bi bio pravi zemljotres“, dodala je, naglašavajući da se još jednom pokazalo da je pravda za Srbe u BiH ne samo spora, već i nedostižna.

„Niti je Kristijan Šmit imao pravo da donosi zakon umjesto parlamenta, niti je sud imao pravo da po njemu postupa. Ova odluka nije neočekivana, ali je destruktivna, kao i mnoge prethodne koje je Ustavni sud donosio. Ukoliko se laboratorija stranog intervencionizma hitno ne rasformira, budućnost BiH biće još neizvjesnija nego što se danas čini“, rekla je Cvijanović.

Savo Minić ocijenio je da je odbijanjem apelacije pravnog tima Dodika „zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH“.

„Ne mogu da shvatim kao pravnik – zar je moguće da Ustavni sud, koji ima zadatak da štiti Ustav BiH, u konkretnom slučaju štiti nelegalnog, nelegitimnog i nepostojećeg visokog predstavnika, akte koje nije donijela Parlamentarna skupština BiH i nepostojeća bonska ovlaštenja. Očekivao sam da se ovaj nakaradni progon legalno izabranog predsjednika nastavi i odluka nije iznenađujuća. Ovo je preduslov da se pravda traži na višim instancama“, kazao je Minić.

Minić je dodao da ovakvim postupkom Ustavni sud legalizuje izmjenu Krivičnog zakona koju je nametnuo "nelegalni stranac Kristijan Šmit", i da se radi o klasičnom političkom progonu prema legitimno izabranom predsjedniku RS.

„Ovo je propast pravosuđa i legalizacija nelegalnog visokog predstavnika“, zaključio je Minić.