Osnovni sud Banjaluka vratio CIK-u BiH predmet "SNSD i Dodik": "Jasno se odredite"

Vijeće Osnovnog suda Banjaluka je, odlučujući o podnesku Centralne izborne komisije BiH (CIK) od 22. oktrobra 2025. godine, odlučilo da CIK-u BiH vrati podnesak u kojem se odlučuje o SNSD-u i Miloradu Dodiku kao predsjedniku ove stranke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako Mondo saznaje, rješenje je donijelo vijeće Osnovnog suda Banjaluka sastavljeno od troje sudija u vanparničnom postupku, a podnesak je vraćen radi ispravke i dopune.

“Da se u istom jasno odredi da li se radi o prijedlogu tog Organa za pokretanje vanparničnog postupka za upis promjene podataka upisanih u registar političkih organizacija koji vodi ovaj Sud, a koji se odnose na političku organizaciju Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog rješenja, sa napomenom da će se smatrati da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku, a ako bude vraćen bez ispravke, odnosno dopune, odbaciće se”, potvrđeno nam je u Osnovnom sudu Banjaluka.

Sud BiH je 1. avgusta ove godine donio drugostepenu presudu kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije koja se finansira iz budžeta, a zbog krivičnog djela neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz Krivičnog zakona BiH.

Dodik je zatvorsku kaznu zamijenio novčanom i povukao se sa mjesta predsjednika RS, a Ana Trišić – Babić imenovana je za v.d. predsjednika Srpske.

Ustavni sud BiH danas odlučuje o apelaciji Milorada Dodika na presudu Suda BiH.

(Mondo)