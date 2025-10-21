Dodik komentarisao dopis Suda BiH: "Poltroni iz CIK-a primorani da glasaju"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su poltroni iz CIK-a BiH primorani da glasaju o tome da mu bude zabranjeno da bude predsjednik ove stranke.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Čujem da se sada održavaju neke sjednice pod pokroviteljstvom ratnog muslimanskog štaba gdje su rekli da me treba skinuti sa mjesta predsjednika SNSD. Onda su primorali poltrone iz CIK-a BiH koji su glasali o tome da mi treba zabraniti da budem predsjednik stranke", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da je jedino realno rješenje samostalnost Republike Srpske.

"Izabrani sam predsjednik u skladu sa Ustavom Srpske, a nisam predsjednik kada je riječ o vanustavnim odlukama Suda BiH. Proces još nije završen, jer se vodi u Ustavnom sudu BiH i vodiće se u Evropskom sudu za ljudska prava. Akte ne potpisujem, jer bi prokletnici iz Sarajeva nastavili da me progone. Bez obzira na sve, imamo cilj, a to su odnosi sa Rusijom, Srbijom, Mađarskom, prijateljima u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj i Italiji", rekao je Dodik.

On je istakao da sve što se radi jeste u interesu Republike Srpske, pa i usvajanje dokumenata na posljednjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine.

"Oni koji se svemu protive (opozicijai nisu ranije učestvovali u donošenju odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kao što to nisu uradili ni na posljednjoj posebnoj sjednici", rekao je Dodik.

On je naveo da zvaničnici Srpske znaju šta rade i da Srpska, za razliku od prije devet mjeseci, ima sasvim drugačiji međunarodni položaj.

"To Republici Srpskoj garantuje da ćemo kao sagovornici moći da rješavamo probleme. Možda nećemo sve da dobijemo, ali ćemo svakako moći da budemo pregovarači, a ne kao što su htjeli bivša američka administracija predvođena Džozefom Bajdenom, te Majkl Marfi i Kristijan Šmit", dodao je Dodik.

On kaže da je Republika Srpska imala određene aranžmane i dogovore koje će nastaviti da poštuje.

"Hranjenje bolesnih aždaja u Srpskoj jeste uz podršku Sarajeva. Znamo šta radimo, a to narod mora znati. Ovo što radimo jeste rezultat razgovora sa kompetentnim ljudima. Naš glavni strateški cilj jeste saradnja sa Rusijom, te da bitno poboljšamo odnose sa novom administracijom SAD što nismo krili", rekao je Dodik.

On je naveo da se sa novom američkom administracijom komunicira više nego što je bilo i da to smeta nekima u Sarajevu.

(Srna)