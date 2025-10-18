Dodik: Postoji mogućnost da prijevremeni izbori uopšte ne budu održani

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem je CIK oduzeo mandat, izjavio je da će se i dalje ponašati u skladu sa mandatom koji mu je dao narod i predstavljati Republiku Srpsku na najbolji način.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je naglasio da današnja posebna sjednica Narodne skupštine ima za cilj da spriječi političko Sarajevo da "orgija po republičkim institucijama".

Dodik je pojasnio da će privremeni vršilac dužnosti predsjednika preuzeti formalno-pravne poslove iz nadležnosti predsjednika, te da ova odluka ne predstavlja njegov politički kraj, nego mu daje motiv da se još jače bori za konačan cilj – nezavisnu Republiku Srpsku.

Dodik je za "Glas Srpske" istakao da srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ne bi trebalo da bude vršilac dužnosti predsjednika, kao i da postoji velika mogućnost da prijevremeni izbori za predsjednika uopšte ne budu održani i da to, ukoliko se dogodi, neće imati veze sa privremenom mjerom u slučaju njegove presude koju bi mogao da donese Ustavni sud BiH.

Dodik je podsjetio na napad na ustavni poredak Srpske, iza kojeg su stajale "neke dekadentne snage koje su okupljene oko ljudi iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice koje je podržala administracija Džozefa Bajdena".

"Napravljena je antiustavna stvar koja i dalje egzistira kroz prisilu koja se ogleda kroz djelovanje neustavnog i nelegalnos suda i neizabranog stranca", podsjetio je Dodik.

Dodik je napomenuo i da niko u Srpskoj nije želio prijevremene izbore, te da je i to nešto što je nametnuto i da javnost treba da prepozna da Sarajevo pokušava da upravlja tim procesom.

Dodik vjeruje da neće biti moguće te izbore tehnički održati, kao i da su nepotrebni, zbog čega je ponuđeno da odlukom Narodne skupštine bude imenovan čovjek koji će privremeno obavljati dužnosti predsjednika.

"To će stabilizovati situaciju, a istovremeno pruža šansu da kroz očekivanu odluku Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri, koja se stalno odugovlači, dobijemo priliku da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava koji je pun primjera odbijanja praksi kao ova koja je sprovedena u BiH", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo i da nema razloga da vjeruje Ustravnom sudu BiH, jer tamo nemaju namjeru da poštuju Ustav.

"Tamo postoji nešto sasvim drugo. Tamo postoji mržnja prema Srbima, Srpskoj i svemu što ona predstavlja", rekao je Dodik.