Dodik: Sutra dvije posebne sjednice NSRS, drago mi je da su SAD počele da skidaju sankcije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj odlučila da sutra budu održane dvije posebne sjednice Narodne skupštine Srpske imajući u vidu situaciju prouzrokovanu djelovanjem Kristijama Šmita i postupanjem sudija u Sarajevu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je naveo da će sutra na posebnoj sjednici biti imenovan vršilac dužnosti predsjednika Republike kako bi se Republika Srpska učinila stabilnom.

On je rekao da je na današnjem sastanku u Banjaluci dogovoreno da, osim ove, bude održana još jedna posebna sjednica Narodne skupštine Srpske na kojoj će biti riječi o zakonima koji su ranije donošeni, a koje su sudovi stavili van snage.

"Želimo da formalno stvorimo uslove da Vlada ponovo razmatra te zakone", rekao je Dodik.

On je izjavio da su četiri osobe iz Srpske skinute sa liste američkih sankcija i da vjeruje da Srpska uspijeva da ukaže da su te sankcije politički motivisane od prethodne američke administracije.

"Drago mi je da su SAD počele da skidaju sankcije. To je počelo prije 15 ili 20 dana i danas su konačno završene sve procedure i oni su oslobođeni sankcija", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da su sankcije politički motivisane od starne prethodne američke administarcije.

"Vjerujemo da uspjevamo nekima da kažemo da je to bilo politički motivisano i nadamo se da će oni to razumjeti. U našim rukama nije priča da kažemo kad i ko, ali imamo pravo da se nadamo", rekao je .

SRNA